История великой любви по предсказанию. Причем здесь велосипед?

Сорок лет назад в книге судеб появились первые строчки этой трогательной истории. Истории о любви, разлуке, препятствиях и храбром кшатрии, который, презрев навязанные архаичным кастовым обществом ограничения, добился любви женщины, предназначенной ему судьбой. Историю, достойную лучших образцов Болливуда, рассказали на сайте Bored Panda.

Прадумна Кумар Маханандия родился в отдаленной индийской деревне в 1949 году. По рождению он принадлежит к касте «неприкасаемых», которые обладают по брахманским представлениям особой «нечистотой» и поэтому могут осквернить членов высоких каст. Принадлежность к «неприкасаемым» накладывает на их представителей ряд жестоких ограничений, фактически выталкивающих в свою, обособленную от остальных, общественную жизнь.

По предсказанию астролога Кумару было предначертано жениться на женщине с музыкальном даром из далекой страны, рожденной под знаком Тельца и владеющей лесом. «Я всегда верил в пророчество и точно знаю, что все на этой планете происходит по высшему плану», — рассказал Кумар National Geographic

Он очень хорошо запомнил тот день, когда предсказание начало сбываться. Это случилось 17 декабря 1975 года. Кумар работал уличным художником. Красивая блондинка с голубыми глазами по имени Шарлотта Фон Шедвин попросила нарисовать ее. «Когда она появилась перед моим мольбертом, я будто стал невесомым. Слова слишком несовершенны, чтобы описать это ощущение», — рассказывал Кумар. — Ее глаза были такими ясными и пронзительными, глядя на меня, она будто смотрела в самую душу».

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Из-за волнения молодой человек не смог сразу нарисовать женщину своей мечты, поэтому он попросил Шарлотту вернуться на следующий день. «В итоге она приходила три раза, и я нарисовал три портрета», — вспоминал Кумар. — После второго раза я почувствовал, что она — та самая!» Тогда он сказал ей: «Ты будешь моей женой. Нам суждено было встретиться».

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В тот момент Шарлотте было всего 19 лет, но ее совсем не испугало неожиданное признание. Она решила дать молодому человеку шанс, и они провели вместе несколько недель, прежде чем Шарлотте пришлось вернуться в Швецию.

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История любви могла так и закончиться, но молодой и целеустремленный Кумар не мог этого допустить. После полутора лет разлуки художник продал все, что у него было и купил велосипед.

Источник фото: Facebook

С маленькой горсткой денег и помощью добрых людей, которые повстречались ему по пути, Кумар проехал на велосипеде девять с половиной тысяч километров, чтобы увидеть Шарлотту. «Величайшим препятствием были мои собственные мысли, мои сомнения», — считает он.

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Кумар и Шарлотта поженились, исполнив предсказание старого мудреца.

Источник фото: Facebook

С тех пор они неразлучны вот уже сорок лет. Герои новой «Рамаяны» вырастили двоих детей и счастливо живут в родном городе Шарлотты — Буросе.

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