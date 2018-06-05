«Ходила бы голой уже»: Белла Хадид сверкнула грудью в откровенном топе

Популярная американская супермодель Белла Хадид решила испытать терпение поклонников и интернет-пользователей, когда появилась на улицах Нью-Йорка в довольно провокационном наряде без нижнего белья. Фотоснимки девушки, принявшей неудачную позу и прилюдно сверкнувшей голой грудью, стали для многих настоящим потрясением.

Белла Хадид — молодая, красивая и знаменитая. Как известно, это горючая смесь иногда очень сильно бьет в голову и ломает жизни многим не справившимся с ней знаменитостям. Однако вопреки досужим домыслам, 21-летняя красавица Белла продолжает наслаждаться жизнью, молодостью и изрядной долей свободы благодаря своей финансовой обеспеченности.

Многие ведущие модные издания мира уже окрестили юную модель иконой стиля. За ее выходами пристально следят, ее гардероб разбирают и изучают с математической дотошностью, чтобы впоследствии взять на вооружение пару-тройку удачных луков. Но даже у такой важной персоны порой случаются неудачи.

Так, на днях Хадид спешила на свидание к своему возлюбленному Абелю Тесфайе ( The Weeknd ) в очень откровенном топе, который надела без нижнего белья. От радости скорой встречи очаровательная и счастливая девушка пританцовывала прямо на улице. После одного из неловких движений рукой все прохожие, а также папарацци смогли лицезреть ее обнаженную грудь. Снимки быстро попали в социальные сети, вызвав бурю негодования среди пользователей.

«У грудей, видимо, отдельный выход» «Это у нее от радости скорой встречи, грудь вылезла из топа?» «Можно было рубашку и не одевать» «Ходила бы голой уже» «Когда в Америке лютый феминизм, а секса-то хочется» «Зачем уж эта тряпочка нужна, ходила бы топлес! Все уже давно всё видели» «Тот случай, когда почти голая» «Ну бывают казусы в жизни… а вид… на грани» «Выход сиськи Беллы Хахид. Жуть» Впрочем, несмотря на оплошность суперзвезды, обычно ее образы вызывают у поклонников только положительные эмоции. К примеру, на Каннском кинофестивале Белла затмила многих именитых красавиц почти не прилагая никаких усилий.