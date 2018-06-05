Гуманные методы борьбы с муравьями на дачном участке

Когда количество муравьёв на дачном участке становится угрожающим, несомненная польза, которую приносят эти труженики, начинает меркнуть перед объёмом причиненного вреда. Тогда приходится думать, как избавиться от излишка муравьёв и свести этот вред к минимуму.

Когда муравьев становится слишком много, мы вынуждены с ними бороться

Человеческая изобретательность уже породила сотни различных методов — от щадящих до самых жестоких. Но мы всегда должны помнить: всe живыe oрганизмы вoвлечены в слoжные цeпи, и eсли убрать однo из звeньев — нaрушится экoлогическое рaвновесие. Дачник вряд ли oбретёт желанный покой, если совсем изведет муравьёв на своём участке: тогда ему придётся бороться с гораздо бoлее «крo­вожадными» врaгами, которых сдерживали как раз уничтоженные им муравьи. Поэтому мы рассмотрим лишь те методы борьбы, которые относятся к гуманным. Они не уничтожат, а только отпугнут муравьёв от участка с полезными культурными растениями или просто преградят пути доступа к ним. Такие методы не нанесут вреда самим муравьям, позволив им перенести свою активность на другие природные участки.

Перенос и затенение муравейников

Если на участке много небольших муравейничков, можно перенести их подальше от дачи. Это довольно легко сделать при помощи лопаты или совка. О своём опыте по выселению муравьёв из теплицы рассказывает Валерий Медведев . Смотрим видео.

От небольших муравейников можно избавиться при помощи тени. Известно, что муравьи строят свои жилища только на тёплых солнечных местах, им нужно прогревать куколок, приучать их к свету. Если плотно затенить небольшой муравейник — он довольно скоро опустеет. Внимание! Многолетние глубокие муравейники не получится ни перенести, ни выжить тенью.

Отпугивающие методы

Садовые муравьи чувствительны к запахам, и это можно использовать, чтобы прогнать нежеланных гостей.

Растения-отпугиватели

Способны отпугнуть муравьев:

пижма;

петрушка;

анис;

горчица;

лавр;

мята;

валериана;

бархатцы;

гвоздика;

чеснок.

Стебли и листья этих трав (или разрезанные дольки чеснока) нужно разложить по ходу муравьиных троп, или же обвязать этими растениями стволы кустарников и деревьев, куда нельзя допустить муравьёв — разносчиков тли. Стволы деревьев рекомендуют натереть чесноком. От неприятного аромата муравьи уйдут, найдя более комфортное для себя место. Валериану, бархатцы и мяту можно посадить между грядками или в околоствольной зоне деревьев (двойная польза: и муравьёв отпугнут, и природным лекарством послужат)) Еще советуют опрыскать охраняемые растения настоем острого стручкового перца, мяты или лаванды, бархатцев или полыни, настоем луковой шелухи.

Подручные средства-отпугиватели

Многие дачники уже испробовали эти методы и теперь делятся своими находками. Они предлагают: Посыпать дорожки муравьёв и муравейники

древесной золой;

молотой корицей;

крупной солью;

табачной пылью;

сажей;

костной мукой;

красным перцем;

смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести.

Прямо на муравейник положить голову копчёной селёдки Утверждают: муравьям настолько неприятно это соседство, что они покидают «насиженное» место. На муравейник и рядом с ним положить картофельные очистки Если их будет достаточно много, муравьи предпочтут переселиться. Гофрированный картон шириной 20-25 см сбрызнуть раствором сажи и накрыть им муравейник на 2-3 дня. Муравьи очень не любят запаха сажи. Полить дорожки и муравейник уриной (мочой) Утверждают, что это очень действенный метод. Главное, чтобы мочи на всех муравьёв хватило. Но! Существуют данные, что урина угнетает корневую систему растений (речь шла о комнатных, которые поливали 1 раз в неделю по так называемому японскому методу). Овчину режут на длинные полоски шириной около 1 см и обвязывают побеги малины на расстоянии 13-18 см от земли (шерстью наружу). Рекомендуют смазать полоски неочищенной карболовой кислотой. Запах этой кислоты изгоняет муравьев и спасает ягодные кусты. В следующем видео рассказывается о простом и эффективном методе отпугивания пшеном.

Внимание! По утверждению опытных дачников, бесполезно кидать на муравейник ботву томатов, листья мяты или мелко нарезанный чеснок — муравьи просто унесут источник неприятного запаха подальше.

Преграждающие методы

Действие этих методов основано на том, чтобы физически преградить муравьям путь к растениям, создать непреодолимые для насекомых преграды.

Водная преграда

Автомобильную покрышку разрезать пополам по кругу. Вкопать под деревьями в заранее подготовленную круговую канавку, налить воды. Муравьи не смогут преодолеть водную преграду, так что тли на дереве (кустарнике) не будет. Кольца с водой станут поилкой для ос, пчел и мелких птиц, что полезно для сада. Если добавить в нее хвойный концентрат, запах будет отпугивать вредных насекомых.

Юбочка из фольги

Вокруг ствола обматывают и закрепляют фольгу так, чтобы получилась юбочка с острым краем. Муравьи перелезть через острый край фольги не смогут.

Пояс из скотча

В следующем видео одна из дачниц рассказывает о своём опыте защиты кустов смородины от муравьёв посредством двустороннего скотча.

Масляная преграда

Рекомендуется обмазать стволы деревьев и кустарников (опоясывающими полосками) подсолнечным маслом. Муравьи не станут переползать по масляному полю.

Рецепт наших бабушек: «Потереть конопляным маслом или соком стеблей люпина нижнюю часть плодового дерева — и ни один муравей не рискнет подняться на них». Стоит попробовать)

Разрушаем потенциальные муравейники, вынуждая муравьев покинуть жилища

Нужно обязательно очистить участок от пней, старых досок, чурбаков, которые муравьи могут использовать для создания муравейника.

Рекомендуется механически разрушать земляные муравейники — весенней и осенней глубокой перекопкой почвы и неоднократным рыхлением в течение лета.

Приготовить раствор сахара, патоки или варенья. Пропорции: 1 стакан продукта размешать в ведре воды. Все это выливается прямо в муравейник. Муравьи уходят. Объясняется это тем, что свои запасы муравьи хранят в виде углеводов-сахаров. В почве есть дрожжи (естественные). Когда в муравейник выливается раствор сахара, дрожжи размножаются и перекидываются на муравьиные запасы. Это вынуждает жителей подземных хранилищ поменять место жительства.

Борьба с тлёй

Тля — источник сладкой пищи муравьёв. Если на дачном участке не станет тли, прекратится и засилье муравьев. Поэтому чаще всего нужно бороться не с муравьями, а с тлёй, причём всеми доступными методами. О народных методах борьбы с тлёй мы с вами уже говорили подробно. И немного интересного про муравьёв… Если вдруг все дачники нашей страны рассердятся на муравьёв и применят к ним негуманные методы… у нас есть кому восстановить численность этих полезных насекомых! Смотрим видео:)

Всем нам приходится защищать свои участки от неблагоприятных погодных условий, от болезней, от вредителей — шестиногих, четвероногих и двуногих… И от того, насколько умно и дальновидно мы это делаем, зависит не только урожай этого года, но и природа завтрашнего века. Давайте не будем забывать об этом. Если у вас в копилке есть секретные гуманные методы борьбы с муравьями — поделитесь с нами. Будем очень рады!