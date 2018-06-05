Задача на дачу. Как собрать урожай и не потерять здоровье

С приходом тепла старшее поколение привычно потянулось на дачи и огороды. Чтобы в очередной раз поклониться земле-матушке в надежде на богатый урожай. И перед каждым огородником незримо стоит главная задача — вернуться домой с плодами своего труда и здоровыми суставами. Какие опасности подстерегают нас на даче и как их можно избежать, «АиФ-Красноярск» рассказывает хирург-ортопед Анна Загайнова.

Начните с обуви

Прежде всего обратите внимание на свои стопы. Они являются нашим основанием, опорой и началом всей биомеханики ходьбы, а значит, и жизни других суставов. Для начала выберите себе правильную обувь. Обратите внимание, что речь в данном случае идёт о двух её видах: обувь, в которой вы доберётесь до дачи, и та, в которой будете работать.

«Ещё в каменном веке человек думал, как защитить свои подошвы от повреждения, — рассказывает Анна Загайнова. — Именно поэтому первые образцы обуви были максимально приближены к анатомическим. Рекомендую и вам последовать этому примеру. Если вы приходите в магазин и не можете согнуть в руках подошву туфель, вряд ли они вам подойдут. Мягкость — вот первое требование. Второе — не покупайте для похода на дачу туфли с зауженным носом. В такой обуви ваши пальцы будут находиться в сдавленном состоянии, а значит — подвергаться угрозе поперечного плоскостопия».

Врачи советуют, чтобы небольшой каблучок, хотя бы 2-3 см, сопровождал вас всегда. Для повседневной и рабочей обуви это идеальная высота и залог здоровья голеностопного сустава. Короткое сибирское лето так и просит надеть максимально открытую модель туфель, но ортопеды предупреждают: задник должен быть всегда. Хотя бы в виде хлястика. Если вам уже поставлен диагноз «плоскостопие», использование ортопедических стелек во всех видах обуви просто обязательно. То же касается людей с избыточной массой тела или склонностью к полноте. А если есть возможность безопасно походить босиком, обязательно ею воспользуйтесь. Это активизирует все мышцы и связки стопы и послужит отличным массажем.

Берегите кожу и суставы

Выходя на садовый участок, оцените солнечную активность. Погоня сибиряков за загаром понятна и врачами не преследуется, но с одним условием: если у вас на коже уже отмечается много пигментных пятен, с ультрафиолетом стоит быть осторожнее.

Приступая к работе в саду, не наносите на суставы специальные разогревающие мази. В смеси с потом они могут оказаться не так полезны. А вот если вы уже используете наколенники или специальные ортезы на любые суставы для повседневного ношения или для физических нагрузок, надевать их перед садовыми работами надо обязательно. Необходимо помнить: сад/дача/огород — это нагрузка не меньше спортивной, а может быть, и больше, учитывая возраст. Поэтому перед началом работы лучше всего выполнить несколько элементарных упражнений: сгибание суставов, наклоны, приседания, размять пальцы, чтобы привести мышцы в тонус. И только после этого впрягаться в грядку.

«Учитывая возраст и общее состояние организма, садоводам старшего поколения при работах на земле лучше использовать стульчик, чем глубокий наклон, — предупреждает Анна Олеговна. — При этом постарайтесь избегать длительного пребывания суставов в крайних положениях (сжатие или вытянутость). Это может привести к травмам коленного сустава, повреждениям менисков и даже разрывам».

Врачи также предостерегают садоводов от работы с тяжестями. То, что вы могли легко поднять ещё год-два назад, сегодня может стать критической нагрузкой. Поэтому лучше принести два раза по полведра воды, чем целое за один раз. Да и рюкзак для людей в возрасте не лучшая сумка.