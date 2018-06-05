Здесь был «Летидор»: исследовательский центр Pampers

«Летидор» посетил Исследовательский центр в немецком городе Швальбахе и готов рассказать о том, как создаются и тестируются детские подгузники Pampers, а также какую лепту в их разработку внесли российские мамы.

Казалось бы, создатели детских подгузников уже придумали все, что можно было придумать. Однако на российском рынке появляются очередные новинки — трусики для бассейна и невероятно мягкие подгузники, которые сохраняют сухость дольше прежнего. Куда лучше, ведь и так все здорово?

Дело в том, что в мире есть очень требовательные родители, которых уже не устраивает просто «хорошее», они хотят покупать для своего ребенка лучшее.

Интересно, что именно российские и китайские мамы — в отличие от европейских женщин — на подгузниках для детей экономить не привыкли.

Эти мамы чаще остальных стараются баловать своих малышей и покупать для них премиальные подгузники.

Кстати, кто не знает: название «Pampers» произошло от английского «to pamper», что значит «баловать» или «лелеять».

Как появились подгузники

По поводу того, кто придумал первый одноразовый подгузник, ходит множество легенд. Даже есть предположение, что его прототип был разработан для космонавтов еще в СССР. В пользу этого нет убедительных доказательств, зато есть интересная параллель. В 1961 году, в то время как советский народ радовался первому полету Юрия Гагарина , американские мамы радовались перспективе более легкого материнства — официально была зарегистрирована марка Pampers.

Первые подгузники появились еще в 30-х годах, но дешевле с годами не становились.

А рождение бренда означало начало промышленного производства подгузников по более доступной цене, так как только специальные производственные линии могли позволить изготавливать большой объем продукции за короткое время.

Реклама детских подгузников, 1961 год Изначально в качестве наполнителя для подгузников использовалась целлюлоза, а супервпитывающий абсорбент был внедрен только в 1987 году.

Так что, когда подгузники под маркой Pampers пришли в Россию в 1996 году, они уже были больше похожи на современные.

Однако это было только начало совершенствования подгузников.

Чем занимается исследовательский центр в Германии

Исследовательский центр Procter&Gamble в Швальбахе открыт с 2000 года. Разработкой продукции детской гигиены здесь занимаются более 250 научных сотрудников, среди которых четверть — кандидаты наук. В их задачу входят развитие материалов, разработка технологий, производство самых первых образцов для опытов, лабораторные исследования и так далее.

Представьте себе, ученые исследовательского центра уже сейчас работают над теми моделями, которые появятся только через 20 лет!

Как насчет приложения, которое будет оповещать маму по телефону, что ее ребенок только что сходил в туалет? А хотели бы вы, чтобы подгузник полностью впитывал стул, или, помимо своей основной функции, заодно выполнял анализ мочи?

Несмотря на то, что в наше время мы имеем возможность пользоваться действительно отличными подгузниками, у научных работников в разработке находится огромное количество новых идей на далекое будущее.

В лаборатории Pampers

Примерно каждые 3-5 лет внедряется новая технология, которая делает подгузник удобнее и лучше. Но создание нового продукта — это сложный процесс даже тогда, когда им занимаются несколько сотен ученых.

Дело в том, что иногда мнение специалистов и мам не совпадают. Те изменения, которые хотят внести эксперты, не всегда нужды родителям. Новейшие технологии и материалы, представляющие интерес с научной точки зрения, часто остаются незамеченными потребителями.

Поэтому все разработки проводятся с учетом мнения мам.

Инновационные подгузники создаются только тогда, когда соблюдены следующие условия:

• они действительно нужны потребителям (проводятся опросы);

• разработаны нужные материалы — безопасные, доступные по цене и способные выдержать высокую скорость производства;

• найдены технологии, которые позволяют работать с новыми материалами;

• опытные образцы полностью отвечают запросам мам на тестировании.

Цель научных сотрудников Центра — соединить все эти составляющие вместе. И если все сошлось, то инновация имеет все шансы попасть в производство и затем на прилавки.

Прежде чем проводить большое тестирование в России (о продажах пока даже не идет речи), в Германии должны убедиться, что все работает, как следует.

Как производят подгузники для тестирования

После того, как родилась идея нового подгузника, рисуется дизайн. После этого вручнуюсоздается некоторое количество образцов. И если они отвечают всем требованиям исследователей, то на специальной производственной линии производится опытная партия.

Подгузники-трусики Pampers Premium Care

Чтобы сделать процесс исследования более коротким, образцы подгузников изготавливаются не на заводах, а прямо в стенах научно-исследовательского центра. Затем эти несколько тысяч экземпляров начинают тестироваться.

Как тестируются детские подгузники

Будьте уверены: если подгузник Pampers коснулся кожи вашего малыша, значит эту модель взрослые изучили со всех сторон. Такое внимание к продуктам объясняется в том числе тем, что малыши, как правило, не могут сами рассказать, нравятся ли им эти подгузники.

• Кто и как тестирует подгузники. Каждую неделю в тестировании принимают участие более 1000 детей. Одни приходят с малышами прямо в исследовательский центр, а другие проверяют продукт «на прочность» из дома.

Для маленьких исследователей в научном центре работает специальная детская комната.

На малыша надевают подгузник, который уже впитал в себя немного воды (чтобы не ждать, когда ребенок сходит в туалет). И в таком состоянии ребенок какое-то время играет на площадке — бегает, прыгает, ползает. После этого сотрудники замеряют, куда сместился подгузник и требуется ли доработка.

Детская комната в Исследовательском центре

Если малыши тестируют подгузники дома, родителей просят заполнять специальные дневники, в которых важно описать свое мнение: как сидит подгузник, как быстро он наполняется и так далее.

Что необходимо сделать, чтобы стать участником тестирования? Любая мама, имеющая возможность посещать Центр хотя бы раз в неделю, может просто обратиться сюда и пройти специальный тренинг.

Тестируются не только новые разработки, но и подгузники из прежних линеек, а также продукты конкурентов. Делается это для того, чтобы сравнить их и понять, соответствуют ли они текущим потребностям детей.

Интересно, что мамы часто не знают, подгузники какой линейки или бренда они тестируют, чтобы не относиться к продукту предвзято.

• На каких условиях проходит тестирование. Как говорят сотрудники и мамы, лучшая оплата — это бесплатные подгузники, которые всегда нужны в большом количестве. Обычно на неделю выдается 38 штук.

Впрочем, не только это привлекает родителей в тестировании. Есть мамы, которым нравится ощущать себя участником такого важного дела, как разработка новых продуктов для малышей, а кому-то просто интересно, что происходит в крупном научном центре.

Маленький участник большого исследования

Иногда мам просят сдавать использованные подгузники, чтобы изучать, как моча и каловые массы распределяются по новой модели подгузника. Это помогает вовремя скорректировать его недочеты до того, как он будет отправлен в массовое производство.

Кроме того, после игры на детской площадке малышей иногда приглашают к эксперту по клиническим исследованиям на осмотр кожи. Проверка состояния кожи — это отдельная история.

Как следят за состоянием кожи малыша

Чтобы утверждать, что подгузник обеспечит вам до 12 часов сухости, а также не вызовет раздражения, сотрудники проводят специальные исследования.

• Влажность кожи. В Центре работает лаборатория, в которой специалисты проверяют кожу малышей после пребывания в новых подгузниках. В ней строго соблюдается определенные условия: температура 22˚ и влажность 54%.

Сюда приносят детей, которые всю ночь проспали в подгузниках. Обычно это утренние часы — с 6 до 9 утра.

Уровень влажности кожи под подгузником измеряется с помощью специального датчика.

Значения тут же выводятся на мониторе, и специалист вносит их в базу данных.

Измерение уровня влажности кожи

Иногда сотрудники просят маму потрогать кожу на попе малыша и сказать — как она сама считает, влажная она или нет. Это делается для того, чтобы соотносить объективные данные, которые показывает устройство, с мнением обычной мамы.

• Раздражение кожи. Подгузники изготавливаются исключительно из безопасных материалов, однако раздражение все же случается. И вот в чем дело: соединение кала с мочой провоцируют образование аммиака, который воздействует на кожу. То есть причина различных кожных реакций не в самом подгузнике, а в том, что в нем оказывается.

Поэтому, как только вы почувствовали, что малыш сделал «большое дело», лучше сразу сменить подгузник.

В свою очередь ученые Центра работают над тем, чтобы новые материалы впитывали еще быстрее не только мочу, но и стул.

• Воздействие на кожу температуры под подгузником. Мамы, которые переживают за перегрев половых органов ребенка в подгузнике, могут быть абсолютно спокойны.

Здесь проводятся исследования, контролирующие температуру под подгузником — она даже ниже, чем средняя температура тела, и обычно не превышает 34 градусов.

Научных данных о какой-либо связи фертильности и использования подгузников не существует.

Как сотрудники Центра работают с претензиями и пожеланиями от мам Исследователи отвечают, что они особенно рады негативным комментариям во время тестирования. Это помогает им отловить все минусы и быстро их исправить.

Мамы и малыши, участвующие в тестировании новых моделей Pampers

Рассмотрим самые интересные пожелания и претензии, которые предъявляют современные мамы к детским подгузникам.

• Индикатор влаги. Раньше большинство мам Западной Европы даже не задумывались над тем, нужен ли им индикатор, показывающий, что малыш воспользовался подгузником по назначению.

В 2009 году исследователи провели опросы в России и выяснили, что нашим мамам важно контролировать тот момент, когда ребенок сходил в туалет.

Разработчикам настолько понравилась эта идея, что почти во все подгузники Pampers внедрили индикатор влажности.

Можно сказать, что индикатор влажности на подгузниках появился благодаря идее российских мам.

Теперь немецкие родители просто не могут представить подгузник без этой детали.

• Протекание. Одна из самых популярных жалоб во всем мире на подгузники любого бренда — это протекание. Несмотря на то, что исследователи делают все возможное, чтобы удовлетворить эту базовую потребность, протекания все же случаются. И резиночки на поясе не решают этой проблемы.

Исследователи Центра в Швальбахе объясняют это физиологической особенностью младенца. Имеет значение то, как ребенок испражняется — под каким углом и напором происходит выброс каловых масс.

Существует даже отдельная исследовательская группа (poo group), которая изучает этот процесс.

Когда базовая потребность — защита от протекания — удовлетворена, мамы начинают присматриваться к другим, менее важным характеристикам.

В лаборатории Pampers

• Запах. Иногда родители жалуются на неприятный запах подгузников. Сотрудники Центра дают этому такое объяснение: подгузники производятся на очень большой скорости, и когда они попадают в упаковку, некоторые из компонентов еще теплые.

Перфорация на упаковке очень маленькая, поэтому, когда вы открываете «свежие» подгузники, можно уловить остаточный запах производства.

В таком случае рекомендуется открыть упаковку и дать выветриться запаху.

Что именно дает запах, который смущает многих мам, сказать непросто. Подгузник — очень сложный технологический продукт, состоящий из огромного количества компонентов. Скорее всего, это комбинация запахов.

Почему подгузники Pampers пахнут, а их японские «собратья» нет? Сотрудники ответили и на этот вопрос: в составе последних довольно много целлюлозы, которая частично поглощает запах.

Что касается добавления отдушки в продукцию Pampers, то опросы показали, что большинству российских мам нравится этот запах. Однако есть немало тех, кто против его. Кстати, центральное отопление также оказывает воздействие на продукт: увеличивается температура внутри пачки, из-за чего запах при вскрытии кажется более выраженным.

Как контролируется качество подгузников Pampers в России

Система контроля качества едина во всех странах. Если взять два одинаковых подгузника из одной и той же линейки, но произведенных в двух разных странах, даже специалист не увидит между ними никакой разницы (если только по производственному коду).

Однако если вы купите за границей подгузник Pampers другой линейки, то он вполне может отличаться от российского — ведь вкусы потребителей в разных странах могут существенно разниться, а производитель всегда это учитывает.

Трусики Pampers

Но речь не идет о качестве, а лишь о дополнительных опциях, которые ценятся мамами в той или иной стране.

Утилизация подгузников

Ну, и напоследок: являются ли одноразовые подгузники биоразлагаемыми? Увы, нет. В их составе есть материалы, которые к биоразлагаемым не относятся. И этому тоже есть свое объяснение. Во многих странах мира запрещено утилизировать подгузники путем закапывания в землю, поскольку они содержат органические компоненты (моча и стул). А это значит, что даже если весь подгузник будет изготовлен из биоразлагаемых материалов, его все равно нельзя подвергать биоразложению.

Впрочем, утилизация зависит от законодательства каждой отдельной страны: там, где подгузники нельзя закапывать в землю, их сжигают.

Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд: на современных мусоросжигательных заводах стоят мощные фильтры, предотвращающие вредные выбросы в атмосферу, а энергия, полученная от сжигания, используется вторично.