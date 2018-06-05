В Екатеринбурге юристы выставили пенсионерке астрономический счет за консультацию

Пенсионерка Ирина Гладырева искала юристов, чтобы оформить права на часть наследства после смерти мужа, с которым она прожила в браке 11 лет. Ситуация была непростая. Помимо нее на наследство претендовали двое взрослых сыновей мужчины от первого брака. Договориться между собой у родственников не получилось, и женщина пошла к юристам.

— Мой муж умер зимой, а 1 июля истекал срок, когда можно вступить в наследство, поэтому мне юристы сказали, что все нужно делать очень быстро. В общем, я согласилась и подписала договор, — вспоминает Гладырева.

С собой у нее было лишь 10 тысяч рублей. Их женщина внесла в качестве аванса. А на следующий день принесла в фирму еще 140 тысяч, для этого ей пришлось занять деньги у знакомых.

В этот же день женщина встретилась с сыновьями умершего супруга. Родственникам удалось договориться, и необходимость в услугах юристов отпала. Женщина пришла в офис ЮК «Основа» на Карла Маркса , 12, чтобы расторгнуть договор и вернуть свои деньги, но фирма этого делать не спешила.

— Сначала со мной разговаривали вежливо, уговаривая не разрывать с ними отношения, говорили: «Мало ли что может случиться», а потом директор Артур (фамилию свою он не назвал) начал на меня кричать, оскорблять, угрожать своими связями в криминальных кругах, — вспоминает пенсионерка.

После этого у Ирины Витальевны прихватило сердце и ей вызвали скорую, которая забрала ее прямо из кабинета директора.

— Он тогда сильно испугался, сказал, что все мне вернут, — рассказала Ирина Витальевна.

На следующий день, 1 июня, женщина вновь отправилась в офис компании. На этот раз в кабинете сидел уже другой человек, также представившийся директором.

— Сказал, что он тоже директор и тоже Артур, — вспоминает женщина. — Сказал, что может предложить мне возврат только 30 000 из 150 000 рублей, «чтобы я не сдохла прямо у него на столе». Сумма была такая, так как он оценивает один день их работы в 120 000 рублей. Потом он сказал, что либо я беру деньги, либо он меня вышвырнет. Еще этот Артур мне сказал, что в прокуратуре у него работает дядя, поэтому обращаться куда-то бессмысленно.

Корреспондент E1.RU связался с юридической фирмой, в которую обратилась пенсионерка. Сначала там долго не могли понять, о каком именно клиенте идет речь, а потом пообещали, что для комментария с редакцией свяжется директор фирмы. Но после этого перестали отвечать на телефонные звонки.

Ирина Гладырева обратилась в Екатеринбургское общество защиты прав потребителей. Там E1.RU рассказали, что подобных случаев по городу много и сегодня к ним обращался еще один человек, считающий себя пострадавшим от действий ЮК «Основа». Но сказать, что фирма занимается мошенничеством, нельзя, так как люди добровольно подписывают договор, говорят там.

— Признаков мошенничества тут нет, ведь люди сами заключили договор. Спор стоит о той сумме, которая подлежит возврату, — рассказала юрист общества защиты прав потребителей Елена Зубковская. — В статье 132-й Гражданского кодекса сказано, что потребитель имеет право в любое время отказаться от договора за минусом фактически понесенных расходов, которые должны быть подтверждены. Та форма договора, которую женщина подписала, ущемляет ее права, потому что идет несоизмеримое распределение суммы: 80% берется за устную консультацию, изучение нормативной базы и анализ ситуации и только 20% берется за представление в суде.

По мнению Зубковской, решить вопрос в досудебном порядке у Ирины Гладыревой, скорее всего, не получится.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при получении любых услуг специалисты советуют внимательно читать договор перед подписанием. При необходимости можно попросить его распечатать и ознакомиться с ним дома. Если договор даже на несколько минут выпал из вашего поля зрения, нужно читать его заново, так как случаи подмены экземпляров, к сожалению, нередки.