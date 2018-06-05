Известная писательница Мария АРБАТОВА: «Обаянию Костромы я поддалась сразу»

Кострому посетила писательница, сценарист, даматург, радиоведущая и общественная деятельница, активистка феминистского движения Мария Арбатова . Об этом — в очередном выпуске рубрики «Одессит в Костроме». С Марией Ивановной встретился журналист Олег Де-Рибас

Кажется, друзья-читатели, у нас с вами входят в моду «экстренные выпуски». Но что поделаешь, когда журналистский зуд требует как можно быстрее поделиться интересным событием. Итак, читайте в нашей постоянной рубрике…

Писательницу и общественную деятельницу Марию Арбатову можно попытаться охарактеризовать с помощью трех «Не». Она — независима, неординарна, а кто-то, имея в виду требовательное отношение к жизни и категоричность высказываний, порою демонстрируемых ею в именном, весьма популярном блоге, полагает Арбатову личностью неоднозначной. Мы же, ее давние приятели с двадцатилетним стажем, этот эпитет с Марией категорически не отождествляем. И без всяких психологических изысков рады ей в Костроме, так же, как когда-то предвкушали ее неоднократные визиты в Одессу…

Два с половиной часа с Марией Арбатовой. А могло быть и три, если бы по дороге к причалу, у которого ошвартовался белый теплоход, нас дважды не загонял под козырьки магазинов воскресный «экваториальный» ливень, кажется, даже, с градом…

Машу и ее мужа Шумита мы нашли обозревающими корову Марусю, «пасущуюся» у «Музея сыра». Гости задержались там неспроста, но об этом чуть позже. А пока, чтобы не терять время, ведь «Цигель, цигель, ай-лю-лю», а « Сергей Образцов » сделает «ту-ту» ровно в 20.00, мы зашли поговорить-погреться чаем в ближайшее кафе…

Предпоследний раз мы виделись с нашими друзьями чуть менее года назад в Москве, где проживали несколько дней в Машиной «квартире-библиотеке» и исходили, скорее поперек, чем вдоль, центральную часть столицы. Однако событий, произошедших с тех пор, хватило бы и на несколько лет. Перемены эти носили, впрочем, частный характер, и их обсуждение не имело «общественного звучания», потому большую часть беседы опустим. Надо лишь сказать, что организаторы круиза по Волге пригласили Марию провести на борту несколько творческих вечеров. Но не могу удержаться и одну из новостей, важную для читателей нашего портала и почитателей творчества Арбатовой, все-таки озвучу. Дело в том, что совсем недавно из печати вышла ее новая книга «Живая скульптура». Подаренным экземпляром сразу же завладела моя жена Светлана, так что добраться до «Скульптуры» получится не скоро…

Мне удалось увести Марию за соседний столик и включить диктофон:

— Я в Костроме третий раз в своей жизни и каждый раз на несколько «круизных» часов. Кострома мне очень нравится. Это один из наиболее сохранившихся в России исторических комплексов и то, что здесь, судя по всему, не так уж и много денег, спасло город и дало ему большие плюсы. Просто счастье, что сюда не пришли зубастые девелоперы и не «сожрали» центр, в котором понастроили бы стеклянных ящиков гостиниц и технопарков.

Обаянию Костромы я поддалась сразу, еще задолго до того, как сюда приехал ты с семьей. Вы для нас люди любимые, испытанные временем и то, что вам удалось получить добро на проживание в Костроме, меня как-то сразу успокоило. Потому что вы попали в город «с лицом» и духовным стержнем. Это очень хорошее место для личностного развития, для спокойной жизни. Помимо этого, экологически чистый регион, расположенный недалеко от центра страны. Да, регион дотационный, тем не менее, он как-то держится, и я думаю, что из всех возможных «лотерейных билетов» вы, может быть, вытащили лучший.

Если позовете? Приеду с удовольствием! Во-первых, чтобы подольше пообщаться с вами, да и со всеми желающими этого костромичами. Для этого хорошо бы составить взаимно полезную «линейку» мероприятий. А во-вторых, когда я бываю в Костроме, иду на рынок и покупаю там сыр. У вас очень хороший сыр, вкуснейший, точно такой «Костромской», какой мы ели с детства. Помню, в прошлом году все наше судно им загрузилось. Желаю Костроме поставлять свой прекрасный сыр в Москву…