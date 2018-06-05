7 голливудских звезд-хулиганов, у которых в детстве были проблемы с законом

Сейчас эти знаменитости — примерные отцы, а было время, когда в полицейском участке они проводили больше времени, чем в школе или дома.

В каждом классе есть ученик-хулиган, который списывает без зазрения совести, срывает уроки и разрисовывает стены школы бранными словами.

Сегодняшний именинник, многодетный отец Марк Уолберг (5 июня голливудскому актеру исполняется 47 лет) был как раз именно таким парнем — его фотография не висела на школьной доске почета, а его родителям не вручали благодарственные письма за «хорошее воспитание ребенка».

«Летидор» решил вспомнить голливудских звезд, которые по части плохого поведения в юные годы переплюнули всех и вся.

Марк Уолберг

portal.picture-alliance.com В своих интервью голливудский актер не раз признавался, что всегда ощущал голод к жизни, что он из тех людей, кто хочет получить максимальные впечатления от всего на свете. Связано ли это с тем, что он был младшим из девяти детей в семье, неизвестно, но то, что его детство и юность прошли «на полную катушку», ни он, ни полиция не отрицают.

Да-да, вы не ослышались — католик, отец четверых детей, большую часть своего детства и юности проводил в потасовках и шатаниях по району с сомнительными дружками. В его «послужном списке»: продажа марихуаны, бросание камней в чернокожих школьников, попытка ограбления аптеки, жестокое избиение мужчины, который впоследствии заработал слепоту на один глаз, и даже тюремное заключение на 45 суток.

Стоит ли удивляться, что юному Уолберг было не до школы?

Аттестат о среднем образовании многократный номинант премии «Оскар» получил, когда ему было 42 года…

Жалеет ли звезда фильма «Трансформеры» и «Отступники» об упущенных возможностях? Конечно! Он уверяет, что каждый день читает детям лекции о важности получения образования, встает ни свет ни заря, чтобы сделать все свои дела до того, как отправиться с ребятами на семейный завтрак, и каждый день ходит в церковь!

Очень люблю сидеть там в тишине наедине со своими мыслями. И каждый день начинаю с молитвы. Ведь именно вера помогла мне изменить мою жизнь, из криминального подростка превратиться в достойного гражданина, добиться профессионального успеха. Ну и конечно, стать мужем и отцом. В отличие от моих прежних знакомых, половина из которых либо умерли давно, либо сидят в тюрьме,

www.epa.eu Конечно, жизнь семьи, в которой растут шестеро детей, очень простой вряд ли получится назвать, но французский актер по праву может вспомнить о своем детстве как о времени, очень богатом на события.

В свое время Жерар Депардье шокировал общественность своей автобиографией «Так получилось». Известный актер открыто говорит о том, как будучи семилетним мальчишкой, принимал роды у собственной матери, что у него не было особой тяги к учебе (хотя в начальных классах он был хорошистом), что карманные деньги он зарабатывал, очищая соседские машины от снега и перепродавая курево в несколько раз дороже рыночной цены, что вместе с друзьями раскапывал могилы и воровал добро у покойников, что в юности за деньги оказывал сексуальные услуги гомосексуалистам…

Каким отцом может быть человек со столь богатым прошлым, спросите вы. Отвечаем: актер (то ли в шутку, то ли всерьез) уверяет, что у него двадцать детей от десяти женщин. Некоторые из них признаны официально, а некоторые не носят фамилию именитого родственника.

Жалеет ли о чем-то месье Депардье? Вряд ли.

Жизнь для меня — это бесконечное продолжение бега с препятствиями,

— признался известный актер в интервью « Комсомольской правде ».

portal.picture-alliance.com Голливудский актер никогда не скрывал, что рос без отца и что Бронкс (район в Нью-Йорке) сильно на него повлиял. Несмотря на строгую бабушку, которая бдила своего внука как могла, Альфредо играл в пятнашки на крыше шестиэтажного дома, в 9 лет он начал покуривать, в 13 лет помимо табака будущий актер стал увлекаться травкой и спиртным, а чуть позже, устав упрашивать Господа о подарке в виде велосипеда, сам его выкрал…

Только не думайте, что мать Альфредо смотрела на это все сквозь пальцы. Она грудью вставала поперек двери, когда ее сын рвался на улицу к своим сомнительным дружкам. В своих интервью Пачино вспоминает, что тогда очень злился на маму и, не выбирая выражений, кричал на нее. Однако признает, что именно ее стоическое терпение помогло ему избежать смерти (все те парни, с которыми во времена своего детства и юности общался Альфредо, умерли).

Сейчас Аль Пачино 78 лет — многодетный отец, который уверен, что ничего не отвлекает от надуманных проблем так, как общение с детьми.

Если учесть тот факт, что Пачино уже давненько завязал со спиртным и вот уже который год верен своей подруге Лусиле Соле, «детотерапия» — весьма действенная штука.

portal.picture-alliance.com Если вы когда-нибудь захотите снять фильм с прицелом на премию «Оскар», советуем подробнее изучить биографию звезды фильма «Пираты Карибского моря». И дело тут совсем не в том, что бедняга Депп сначала упустил Ванессу Паради ради Эмбер Херд, а потом после болезненного развода вновь добивался внимания (правда, безуспешно) матери своих детей.

Поверьте, юные годы Деппа были не менее драматичными.

Как-то Джонни вспоминал, что уже в 6-летнем возрасте умел стрелять, в 11 лет вполне прилично перебирал струны на рок-гитаре, в 12 лет покурил марихуану, годом позже впервые провел ночь с женщиной, в 15 лет с позором был исключен из школы…

А если вы попросите Джонни вспомнить о количестве выпитого в юные годы, то он абсолютно серьезно скажет, что в нем была порция в «тысячу мегалитров» этилового спирта.

Будущий голливудский актер рос в многодетной семье, где родители, несмотря на ненависть друг к другу, пытались «ради детей» сохранить семью.

Наша семья… она была не просто неблагополучной, а глубоко больной. Из таких семей и выходят, между прочим, серийные убийцы. Я хочу сказать — все провоцировало на крайность. Моя крайность была — отстаивать то, каков я есть. Бороться за собственную индивидуальность.

— сказал Депп в интервью Psychologies.

Доставлял ли Джонни неприятности маме своей «индивидуальностью»? Несомненно. Но, как говорят, жизнь — бумеранг. Сейчас, когда 19-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз с пеною у рта отстаивает свое право встречаться с мужчиной старше себя (кроме всего прочего, у манекенщика Эша Стайместа есть ребенок от первого брака), Джонни наверняка вспоминает себя в юности.

www.epa.eu Если вы до сих пор уверены, что хулиганы рождаются только в неблагополучных семьях, очень советуем вам внимательнее присмотреться к этому французскому актеру.

Жан-Поль все детство провел, разрываясь между театрами и музеями, под четким руководством папочки-скульптора, впитывая в себя искусство. В их доме гостили известные писатели, художники, актеры. И, казалось бы, мальчик должен вырасти невероятно воспитанным человеком, но, как говорят, потом «что-то пошло не так»…

Поль Бельмондо ходил в школу к сыну, чтобы «разруливать» его бесконечные выходки. Однако драки и нарушение дисциплины настолько вошли в привычку будущего актера, что его выгнали из школы.

Отец не сдавался и, пользуясь своим авторитетом, пристроил непутевого сына в элитный колледж. Но результат такой же — потасовки, потасовки и еще раз потасовки.

Хотя, как знать, может быть, именно юношеская страсть к выяснению отношений на кулаках впоследствии и слепила из Бельмондо великого актера, ведь отвечая на вопросы журналистов о своей уникальной манере игры, Жан-Поль частенько говорил, что темперамент его экранных героев взращен именно из школьных потасовок.

portal.picture-alliance.com Как признается сам титулованный боксер в своих интервью, в детстве он был «смиренным» ребенком. Майк ничуть не лукавил, до поры до времени он не мог постоять за себя и постоянно подвергался насмешкам и нападкам своих одноклассников (будущий спортсмен был очень пухлым ребенком, носил очки, к тому же у него были проблемы с дикцией).

Но спустя некоторое время Тайсона «приняли в компанию», и он вместе со старшими товарищами стал обчищать дома, а потом стал драться… за деньги.

Неудивительно, что в какой-то момент парень (Майку еще не было 13 лет) угодил в СИЗО для несовершеннолетних «Споффорд» (в Бронксе), а потом учился в закрытом колледже для неисправимых детей в Элмвуде.

К сожалению, выбраться из этой западни парню помогли не родители (мать Тайсона была весьма неравнодушна к алкоголю), а Мухаммед Али и тренер Бобби Стюарт. На Али в то время хотели равняться все парни, а Стюарт стал тем самым человеком, который приказал Майку усмирить гнев и тренироваться.

Об успехах Тайсона на ринге известно каждому. А его любимое высказывание до сих пор цитируют мальчишки, которые мечтают стать великими боксерами.

Я счастлив, что я не фуфло. Все, что я делаю, чуваки, можно назвать как угодно, но только не фуфлом,

— сказал Тайсон в интервью Esquire.

50 Cent

portal.picture-alliance.com Если ты рос без отца, если только изредка видел свою маму, если в 7-летнем возрасте остался сиротой и переехал в бедный квартал Нью-Йорка к своим родственникам, то шансов преуспеть в этой жизни у тебя не так уже много. Наверно, именно так думал Кертис Джексон (настоящее имя рэпера 50 Сent), когда впервые продал дозу кокаина. Примерно таких же взглядов придерживался парень, когда оказался за решеткой за хранение дома наркотиков и оружия.

Тюрьма (хоть Кертис и вышел раньше предполагаемого срока) многому научила хулигана. Он решил взяться за ум и начать заниматься тем, что приносит ему удовольствие — это был рэп. Также рэпер задумался о том, каким родителем он хочет стать.

Когда у меня родился сын, я пересмотрел свои приоритеты, потому что я очень хотел, чтобы у нас с ним были отношения, которых у меня с отцом никогда не было,

— признался артист в интервью Кэму Уилльямсу.

Вместе с сыном Маркусом, основываясь на своей биографии, 50 Cent написал книгу «Детская площадка», в которой рассказал о глобальной трансформации 13-летнего хулигана в хорошего парня.

Фото: portal.picture-alliance.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!