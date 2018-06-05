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В Екатеринбурге юристы выставили пенсионерке астрономический счет
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В Екатеринбурге юристы выставили пенсионерке астрономический счет 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Пенсионерка искала юристов, чтобы оформить права на часть наследства после смерти мужа. Прожив в браке 11 лет, она встретилась с непростой ситуацией. Помимо нее на наследство претендовали двое взрослых сыновей мужчины от первого брака.
Договориться между собой у родственников не получилось, и женщина пошла к юристам. За услуги она внесла сумму порядка 150 тысяч рублей, а часть денег ей пришлось занять у знакомых.
Женщина обратилась в Екатеринбургское общество защиты прав потребителей. Но оказалось, что подобных случаев по городу много. Сегодня к ним обращался еще один человек, считающий себя пострадавшим от действий ЮК «Основа». Но сказать, что фирма занимается мошенничеством, нельзя. Люди добровольно подписывают договор, а решить вопрос в досудебном порядке может не получится.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при получении любых услуг специалисты советуют внимательно читать договор. Если договор даже на несколько минут выпал из вашего поля зрения, нужно читать его заново, так как случаи подмены экземпляров. Так же можно попросить его распечатать и ознакомиться с ним дома.
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