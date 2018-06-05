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Анджелина Джоли отметила день рождения в парке аттракционов с детьми
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Анджелина Джоли отметила день рождения в парке аттракционов с детьми 

Harper’s Bazaar 28 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
После расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли все свободное время проводит с детьми, но при этом актриса умеет и любит веселиться. На днях мы оценили ее «фотобомбы» с Эль Фаннинг со съемок второй части «Малефисенты», а теперь узнали, что Энджи любит адреналин и парки аттракционов. Свой 43-й день рождения звезда отметила в британском парке развлечений Thorpe Park, где прокатилась на захватывающих дух аттракционах и болела за детей, которые пытались выиграть гигантскую змею и другие игрушки.
Судя по фото из соцсетей, именинница была одета очень просто: поверх белой футболки и черных брюк Анджелина накинула темный пуховик (суровое британское лето!) — правда, в сочетании с открытыми босоножками на плоской подошве, а глаза скрыла за стеклами темных очков. И, судя по отзывам очевидцев, много улыбалась и выглядела очень счастливой — кто знает, может, сердце нашей героини уже занял новый Брэд Питт?
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