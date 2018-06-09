Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По его данным, в Шереметьево задержали 15 рейсов, во Внуково четыре рейса отменили и пять задержали.

В свою очередь в Домодедово задержано 15 рейсов.