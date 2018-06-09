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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Москва центр
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По его данным, в Шереметьево задержали 15 рейсов, во Внуково четыре рейса отменили и пять задержали.
В свою очередь в Домодедово задержано 15 рейсов.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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