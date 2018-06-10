Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По его данным, в Шереметьево задержали 18 рейсов, во Внуково два рейса отменили и 16 задержали.

В свою очередь в Домодедово задержано 10 рейсов.