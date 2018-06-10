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Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: mockwa.com
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По его данным, в Шереметьево задержали 18 рейсов, во Внуково два рейса отменили и 16 задержали.
В свою очередь в Домодедово задержано 10 рейсов.
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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