Почти 55 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания». По его данным, в Шереметьево задержали 22 рейса, во Внуково два рейса отменили и 18 задержали. В свою очередь в Домодедово задержано 11 рейсов.