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Почти 55 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 55 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
8 часов назад
Женский форум
Фото:
Вестник Бутова
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По его данным, в
Шереметьево
задержали 22 рейса, во
Внуково
два рейса отменили и 18 задержали.
В свою очередь в Домодедово задержано 11 рейсов.
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