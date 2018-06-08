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Почти 55 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 55 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По его данным, в Шереметьево задержали 22 рейса, во Внуково два рейса отменили и 18 задержали.
В свою очередь в Домодедово задержано 11 рейсов.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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