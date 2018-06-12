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Почти 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: mockwa.com
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По его данным, в Шереметьево задержали 13 рейсов, в Домодедово один рейс отменили и 19 задержали.
В свою очередь во Внуково задержано 32 рейса и четыре отменено.
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