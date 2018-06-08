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«Яндекс. Погода» прогнозирует дождь в праздничные дни 10-12 июня
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«Яндекс. Погода» прогнозирует дождь в праздничные дни 10-12 июня 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
По данным сервиса «Яндекс. Погода» в праздничные дни 10-12 июня в Москве ожидаются дожди. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».
«В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным «Яндекс. Погоды», в воскресенье днем будет около 14 градусов тепла — это на шесть градусов ниже среднего показателя за последние десять лет. В понедельник температура может подняться до 20 градусов. Во вторник будет еще теплее — до 21 градуса. Ночью пока холодно: не больше 13 градусов», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что все три дня возможны дожди. Посмотреть, когда и в каком районе Москвы будет дождь, можно на карте осадков. Она показывает расположение дождевых облаков и прогноз осадков на ближайшие два часа.
«В последние рабочие дни этой недели в Москве будет прохладно. Сегодня воздух прогреется до плюс 15 и пройдут дожди. Завтра температура не поднимется выше 14 градусов, время от времени из-за туч будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается», — заключили в пресс-службе.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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