«Яндекс. Погода» прогнозирует дождь в праздничные дни 10-12 июня

По данным сервиса «Яндекс. Погода» в праздничные дни 10-12 июня в Москве ожидаются дожди. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

«В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным «Яндекс. Погоды», в воскресенье днем будет около 14 градусов тепла — это на шесть градусов ниже среднего показателя за последние десять лет. В понедельник температура может подняться до 20 градусов. Во вторник будет еще теплее — до 21 градуса. Ночью пока холодно: не больше 13 градусов», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что все три дня возможны дожди. Посмотреть, когда и в каком районе Москвы будет дождь, можно на карте осадков. Она показывает расположение дождевых облаков и прогноз осадков на ближайшие два часа.

«В последние рабочие дни этой недели в Москве будет прохладно. Сегодня воздух прогреется до плюс 15 и пройдут дожди. Завтра температура не поднимется выше 14 градусов, время от времени из-за туч будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается», — заключили в пресс-службе.