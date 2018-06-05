В зоопарке Перми у барсов родились котята

В пермском зоопарке у снежных барсов 7 мая появилось потомство, но сотрудники до сих пор не знают, насколько оно многочисленное.

«Снежные барсы с 2000 года в неволе в России размножаются только в Пермском зоопарке. Это очень ожидаемое потомство, но сколько котят у Весляны в этот раз, мы пока не знаем. Живот у мамы был очень большой, мы ожидали, что их будет трое, но голос пока слышен только один. И как бы нам не было любопытно, до июля сдерживаем свой интерес», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» учёный секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина

Она пояснила, что по плану сотрудники зоопарка впервые малышей барсов достают только через два месяца после их рождения. В этот момент наконец-то узнают пол, измеряют рост и вес, чипируют и ставят первую вакцину. Так как барсы очень прихотливы, сотрудники зоопарка сдерживают любопытство и зверей с потомством пока не тревожат.

Раньше узнать численность и состояние потомства можно будет только если мама начнёт выводить детёнышей в закрытый прогулочный павильон, скрытый от глаз посетителей и сотрудников зоопарка. Тогда рабочие, которые ухаживают непосредственно за барсами, первыми узнают подробности о потомстве.