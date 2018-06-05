В Уфе теледива Вербицкая учила горожан скандинавской ходьбе

В минувшее воскресенье уфимцы впервые приняли участие во всероссийском фестивале «Свобода движения». Проект ежегодно проводится в нескольких российских городах, чтобы сделать популярным один из самых эффективных и доступных видов фитнеса — скандинавскую ходьбу. Фестиваль объединил тех, кто давно увлекается прогулками с палками, и тех, кто только планирует присоединиться к четырем миллионам россиян, уже открывших для себя этот полезный и простой вид физической активности.

Для гостей организаторы провели мастер-классы и лекции от опытных инструкторов RNWA, которые познакомили участников фестиваля с историей скандинавской ходьбы и ее особенностями.

Тренеры показали правильную технику ходьбы с палками и объяснили, как не допустить травм и добиться максимальной эффективности от занятий.

Инструкторы провели пробную прогулку со всеми желающими, чтобы каждый мог сделать первые шаги под присмотром профессионала.

Скандинавская ходьба — один из самых полезных видов физической активности: она благотворно влияет на состояние человека при заболеваниях сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, а также помогает справиться со стрессом.

Ходьба с палками задействует до 90% мышц, что позволяет сжигать до 46% больше калорий, чем при быстрой ходьбе и беге трусцой.

Согласно исследованиям, регулярные занятия скандинавской ходьбой вдвое снижают риск инсульта.

Фестиваль в Уфе провела Лариса Вербицкая , которая поддерживает всероссийский проект «Свобода движения» со времени запуска в 2016 году.

Всем желающим — как опытным ходокам, так и новичкам — предстояло попробовать свои силы на дистанции в 4 километра и в разных возрастных категориях: до 50 лет, от 51 до 60, от 61 до 70 и старше 71 года.

Кроме того, гости фестиваля познакомились с гимнастикой цигун — мастер-классы по этим комплексам упражнений, особенно эффективно сочетающимся со скандинавской ходьбой, проводил профессиональный инструктор.

После Уфы фестиваль отправится в Краснодар, Красноярск и завершится в Нижнем Новгороде.