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Михаил Грушевский рассказал о воспитании трехлетнего сына
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Михаил Грушевский рассказал о воспитании трехлетнего сына 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Михаил Грушевский уже три года состоит в браке с маркетологом и бизнесвумен Евгенией Гусляровой. Вскоре после свадьбы у них родился сын Михаил. В мае мальчику исполнилось три года и это событие его родители отмечали целую неделю. Сначала они отпраздновали день рождения наследника в ресторане с родными и друзьями, а затем каждый день делали приятные подарки имениннику. Он получил полезные сертификаты, машинки, вертолет, железную дорогу, а также красочную детскую библиотеку.
Шоумен и его супруга решили необычным способом привить сыну ответственность и бережливое отношение к природе. Они сводили его в зоопарк и взяли опеку над его любимыми «полосатыми лошадками» — зебрами. Грушевский рассказал, что они с возлюбленной не ищут в нем похожих черт, а восторгаются оригинальностью и необычным характером. «Сейчас зовем его „Мистер Нет“, потому что ему кажется, что он знает все лучше родителей и многие предложения встречает в штыки. Но мы придумали отличное решение всех проблем: предлагаем Мише сделать что-то на спор, это очень действенный рецепт от детских капризов», — пояснил он.
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Также Михаил Яковлевич рассказал, что они посещают семейный клуб, где мальчик занимается рисованием, конструированием, фитнесом, английским языком, а его отец даже стал учить малыша игре в шахматы. Супруга шоумена отметила, что они тоже многому учатся благодаря сыну. Грушевский добавил, что ему приятно наблюдать за успехами сына, а также видеть, что его отношения с женой тоже развиваются и укрепляются, об этом он рассказал изданию «СтарХит». Напомним, ранее шоумен был женат на клипмейкере Ирине Мироновой, которая подарила ему дочь Дарью, но пять лет назад они развелись. Михаил Яковлевич не скрывает, что изменял ей.
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