Михаил Грушевский рассказал о воспитании трехлетнего сына

Михаил Грушевский уже три года состоит в браке с маркетологом и бизнесвумен Евгенией Гусляровой . Вскоре после свадьбы у них родился сын Михаил. В мае мальчику исполнилось три года и это событие его родители отмечали целую неделю. Сначала они отпраздновали день рождения наследника в ресторане с родными и друзьями, а затем каждый день делали приятные подарки имениннику. Он получил полезные сертификаты, машинки, вертолет, железную дорогу, а также красочную детскую библиотеку.

Шоумен и его супруга решили необычным способом привить сыну ответственность и бережливое отношение к природе. Они сводили его в зоопарк и взяли опеку над его любимыми «полосатыми лошадками» — зебрами. Грушевский рассказал, что они с возлюбленной не ищут в нем похожих черт, а восторгаются оригинальностью и необычным характером. «Сейчас зовем его „Мистер Нет“, потому что ему кажется, что он знает все лучше родителей и многие предложения встречает в штыки. Но мы придумали отличное решение всех проблем: предлагаем Мише сделать что-то на спор, это очень действенный рецепт от детских капризов», — пояснил он.

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Также Михаил Яковлевич рассказал, что они посещают семейный клуб, где мальчик занимается рисованием, конструированием, фитнесом, английским языком, а его отец даже стал учить малыша игре в шахматы. Супруга шоумена отметила, что они тоже многому учатся благодаря сыну. Грушевский добавил, что ему приятно наблюдать за успехами сына, а также видеть, что его отношения с женой тоже развиваются и укрепляются, об этом он рассказал изданию «СтарХит» . Напомним, ранее шоумен был женат на клипмейкере Ирине Мироновой , которая подарила ему дочь Дарью, но пять лет назад они развелись. Михаил Яковлевич не скрывает, что изменял ей.

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