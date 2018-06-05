Super Star на конкурсе красоты стала жительница Новосибирска

«Наша участница из Новосибирска Ольга Амосова приезжает сегодня с конкурса „Миссис Россия Мира“ и везет корону в номинации Super Star, — сообщила VN.ru учредитель проектов „Леди Евразия“, „Достояние Сибири“ и „Королевские игры“ Наталья Макаренко . — Также наша Оля получила самое настоящее „народное признание“ — незнакомые люди на улице дарили ей цветы».

Как добавили организаторы, Mrs World Russia («Миссис Россия Мира») — это национальный конкурс красоты среди замужних дам, цель этого конкурса — достойно представить российских женщин на крупнейшем международном форуме «Missis World». Участницы должны быть обязательно замужем и до 47 лет. Дети приветствуются.

Преподаватель теории в автошколе Ольга Амосова неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты и в прошлом году даже стала «Королевой реалити-шоу».

Известно, что Ольга за рулем с 14 лет и ни разу не попала в аварию. Замужем 23 года. Воспитывает двух детей — старшему сыну 22 года, а дочери восемь.

Добавим, что в прошлом году конкурс красоты Mrs World Russia выиграла представительница Новосибирска 31-летняя Анна Шпикельман, которая является снохой известного в области бизнесмена и депутата областного Законодательного собрания.