Юлия Снигирь отметила юбилей с Евгением Цыгановым, его мамой и дочерью

Несколько дней назад Юлия Снигирь отметила юбилей. Актрисе исполнилось 35 лет. Свой день рождения она отметила в день, когда стартовал Кинотавр в Сочи. На празднике она собрала родных, близких и друзей. По всей видимости артистка гуляла до утра и скучно на вечеринке никому не было. На днях она опубликовала снимки из фотобудки, где позирует со своими близкими. На одном из кадров звезда запечатлена со своим возлюбленным Евгением Цыгановым , хотя около месяца назад появлялись слухи об их расставании.

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Поклонники поздравили артистку с прошедшим днем рождения, а ее знакомые отметили, что она устроила невероятный праздник. Напомним, что слухи о романе Юлии и Евгения появились три года назад. Тогда появилась информация, что актер ушел от гражданской супруги, которая ждала седьмого ребенка, к другой женщине. А уже через год, в 2016 году, Снигирь родила сына Федора, но имя отца сохранила в тайне. Тем не менее многие считают, что его папа именно Цыганов. В прошлом году актриса впервые вышла с ним в свет как пара.