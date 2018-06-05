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Юлия Снигирь отметила юбилей с Евгением Цыгановым, его мамой и дочерью
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Юлия Снигирь отметила юбилей с Евгением Цыгановым, его мамой и дочерью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несколько дней назад Юлия Снигирь отметила юбилей. Актрисе исполнилось 35 лет. Свой день рождения она отметила в день, когда стартовал Кинотавр в Сочи. На празднике она собрала родных, близких и друзей. По всей видимости артистка гуляла до утра и скучно на вечеринке никому не было. На днях она опубликовала снимки из фотобудки, где позирует со своими близкими. На одном из кадров звезда запечатлена со своим возлюбленным Евгением Цыгановым, хотя около месяца назад появлялись слухи об их расставании.
Также на фото с Юлией позирует не только Цыганов, но и его мама Люба и старшая дочь Полина от первой избранницы Ирины Леоновой. Для снимков близкие актрисы примеряли забавные шляпы, маски и украшения из картона. Повеселились вместе с именинницей и ее звездные друзья: Светлана Ходченкова, Анна Чиповская, Софья Заика, Анфиса Черных, Ольга Медынич, Александра Даль и другие знаменитости. Все они с удовольствием кривлялись на камеру, чтобы сделать фото на память. «Спасибо, мои прекрасные, за то, что пришли, да еще в таком хорошем настроении», — поблагодарила Снигирь друзей и родных.
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Поклонники поздравили артистку с прошедшим днем рождения, а ее знакомые отметили, что она устроила невероятный праздник. Напомним, что слухи о романе Юлии и Евгения появились три года назад. Тогда появилась информация, что актер ушел от гражданской супруги, которая ждала седьмого ребенка, к другой женщине. А уже через год, в 2016 году, Снигирь родила сына Федора, но имя отца сохранила в тайне. Тем не менее многие считают, что его папа именно Цыганов. В прошлом году актриса впервые вышла с ним в свет как пара.
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