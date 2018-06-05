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Мошенники разводят тюменцев на деньги, рассказывая историю о впавшей в кому из-за укуса клеща девочке
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Мошенники разводят тюменцев на деньги, рассказывая историю о впавшей в кому из-за укуса клеща девочке 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В социальных сетях стали появляться липовые сообщения о тюменской девочке, которая якобы впала в кому после укуса клеща. В объявлениях, которые на днях распространились в сообществах, говорится, что мама ребенка не может найти денег на спасение дочери. Журналист 72.ru связался с тюменкой, которая активно делится этой историей в интернете. По словам женщины, сами они с дочерью с Паренкина, но физически находятся в Курганской области. Медики не оказывают помощи девочке из-за отсутствия местной прописки.
В Роспотребнадзоре по Курганской области, услышав эту историю, сразу ее опровергли.
— На сегодняшний день у нас зарегистрировано три взрослых, не привитых человека с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. Но о детях и, тем более, таких серьезных последствиях — сведений нет, — рассказала 72.ru Ольга Панкратова, начальник отдела эпидемиологического надзора в Курганской области.
В ведомстве также сообщили, что прописка при таких обстоятельствах не сыграла бы роли в лечении. Всю необходимую медпомощь пациентам оказали бы бесплатно. В социальных сетях пользователи также пишут, что обманщица точно такую же информацию размещала в интернете и раньше, а, накопив определенную сумму, удаляла.
Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде, чем перевести деньги, запросите у них документы, подтверждающие их заявления. Если у вас возникли сомнения относительно их подленности — лучше воздержитесь от помощи. Если вы знаете о случаях мошенничества или сами стали жертвой злоумышленников, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам: 291-600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 291-432.
72.ru: последние новости
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