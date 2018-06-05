Федеральный телеканал ищет в Карелии холостых брутальных мужчин

В новом шоу жителю Карелии предстоит знакомство с богатой успешной дамой с Рублевки. Свидание оплачивается!

Крупный федеральный канал развлечений (название которого по условиям пока держится в секрете) разыскивает в Карелии холостых мужчин для участия в новом проекте. Требуются герои «мужских» профессий или имеющих исконно мужское хобби: охотники, лесничие, рыбаки, фермеры и прочее, «в возрасте от 30 до 50 лет, мечтающих найти свою вторую половину».

Свидание ожидается непростое. Суть нового телепроекта такова, что героиня шоу — успешная бизнесвумен, жительница Рублёвки. У нее есть все, что нужно для жизни: дорогой автомобиль, дом, родные. Но нет любви и она отчаялась найти мужа в столице. Потому героиня намерена обрести свое счастье, путешествуя по России. Ей нужен смелый храбрый, достойный мужчина, который станет ей твёрдой опорой по жизни.

«Первый выпуск мы бы хотели посвятить Карелии и видеть среди наших героев настоящих, колоритных мужчин из вашего региона»,

— сообщили порталу «Карельские Вести» организаторы шоу.

«Идеально, если сможете пригласить потенциальную невесту и съёмочную группу на охоту, прогулку по лесу, рыбалку. И показать ей своё приусадебное хозяйство (огород, скотина)», — уточняется в обращении.

В общем требования таковы: возможность посвятить 3 дня съёмкам, познакомить со своей семьёй и друзьями, желание и возможность показать потенциальной невесте свой город, или природу своего края во всей красе.

Важно: съёмки оплачиваются.

Варианты кандидатов из нашей республики уже имеются, и предварительно съемки в Карелии намечены на начало июля. Но набор кандидатов не закончен. Скоро появится официальный промо-ролик кастинга, а пока всем заинтересовавшимся можно писать на адрес: anna_ermolaewa@mail.ru. В письме шлите фото и рассказ о себе.

Премьера проекта намечена на осень этого года и планируется, что первый выпуск будет посвящен Карелии, если конечно наши брутальные, харизматичные мужчины, коих не счесть, не застесняются заявить о себе.

Мужчины, отбросьте скромность! Пора уже перетаскивать этих дамочек с Рублевки в наши края, растопить их сердце и плоть вашей подлинной северной маскулинностью.