Светлана Лобода удивила жаркими танцами в клипе, снятом на последнем месяце беременности

Огромный округлившийся животик не помешал звезде исполнять непростые и очень активные движения.

Певица Светлана Лобода анонсировала премьеру ее нового сингла под названием Superstar, который вместе с клипом станет доступен широкому зрителю 8 июня. При этом, опубликованного вчера фрагмента видео хватило, чтобы публика начала активно его обсуждать.

Дело в том, что звезда снялась в клипе во время последнего месяца своей второй беременности. Однако это не помешало ей устроить очень активные танцы, да еще и с целой группой женщин, которые также в ближайшее время ожидали малышей.

Во время съёмок данного видео ни одна актриса не пострадала, 😉

— подписала ролик Светлана Лобода, добавив в хэштегах, что беременность — это не болезнь.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

4 Июн 2018 в 9:20 PDT «Смело! Молодец😋», «Какая крутая», «Класс», «Клип просто бомба😘», «Огонь 🔥», — оценили видео верные поклонники Светланы. Другие же не удержались от критики в адрес певицы: «Выглядит отвратительно. Бедный ребенок», «А не опасно ли для ребенка было делать такие движения?», «Ужас!», «Мне вот просто неприятно смотреть на это, пошло и некрасиво». Тем не менее, жарких споров в комментариях не получилось. Большинство просто высказали свое мнение, не пытаясь навязать его другим.

Напомним, несколько дней назад Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Она родила дочь. Известно, что роды Светланы Лободы прошли в одной из лучших клиник США. Малышка появилась на свет без каких-либо проблем, а потому сейчас и мама, и дочь чувствуют себя хорошо.

Напомним, Светлана Лобода уже растит дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила о том, что рассталась с отцом своего ребенка.

О том, кто отец ее второго малыша, звезда не говорит. Однако СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться.

Поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы.

Интересно, что за месяц до родов Светлана Лобода появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein.

Фото: Instagram @lobodaofficial

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