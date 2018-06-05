Обработка цельнокроеной обтачкой платья без рукавов

Существует множество способов обработки данного узла, мне известно не менее шести. Выбор того или иного способа зависит от типа изделия, характеристик ткани и ширины плечевого среза.

Сегодня я покажу один из любимых мной способов. В нем мне нравится простота исполнения и возможность отстрочить с изнанки горловину полностью по всей окружности, а не частично, как в других способах. Этот способ подходит для обработки платья со средними или широкими плечевыми срезами. Если бретели изделия узкие, лучше выбрать другой тип обработки.

Для того чтобы обработать изнанку верха изделия обтачкой необходимо выкроить детали полочки и спинки из ткани, произвести примерку и внести корректировки, если они необходимы.

Кроме того вам потребуется:

— подкладочная ткань (можно использовать и основную);

— клеевой дублерин;

— калька или любая бумага для перевода выкройки;

— простой карандаш;

— французское лекало-капелька;

— нитки, портновские булавки, ножницы для ткани и для бумаги, линейка.

Шаг 1 Для начала необходимо выкроить обтачку. Если ваше платье в процессе примерки не претерпело никаких изменений, кроить лучше, пересняв деталь с выкройки платья.

В данном случае детали платья я корректировала, поэтому перенесем линии горловины пройм, боковые линии и линии центра на кальку, наложив на нее готовые детали из ткани. Переносим вместе с припусками.

Шаг 2 На детали полочки несем отметки на расстоянии 4 см от срезов пройм и горловины, соединим их плавной линией при помощи французского лекала. Если у вас нет такого лекала, можно воспользоваться любым предметом с плавными очертаниями, например, тарелкой.

Шаг 3 Аналогично дорисовываем нижнюю линию на детали спинки. Теперь можно вырезать выкройки деталей обтачки.

Важно!

При вырезании выкройки обтачки срежьте по 2 мм по линиям пройм и горловины, чтобы при соединении с основными деталями образовался красивый переходной кант, а обтачку не было видно с лицевой стороны.

Шаг 4 Далее нужно выкроить детали обтачки на ткани и продублировать их. При крое обтачки из ткани обратите внимание на направление долевых нитей: направление долевой нити обтачки должно совпадать с её направлением на основных деталях полочки и спинки.

Продублируем детали обтачки клеевым дублерином при помощи утюга. Дублировать лучше детали полностью, вместе с припусками, чтобы в эксплуатации горловина и проймы не деформировались.

Важно!

При необходимости можно продублировать тонкой полоской клеевой срезы горловины и пройм на деталях полочки и спинки из основной ткани. У меня обтачка обработана довольно плотным дублерином, поэтому я решила этого не делать.

Дублировать ли припуски деталей обтачки решать вам. Это зависит от плотности ткани и дублерина. Если необходимо сократить толщину по линиям горловины и пройм, то припуски можно не дублировть. Но при этом дублерин должен заходить на линию будущей строчки соединения деталей платья и обтачки.

Обратите внимание: если наложить готовые детали обтачки на полочку и спинку, видно, что они не доходят до линий горловины и пройм на 2 мм.

Шаг 5 На платье необходимо стачать и обметать вытачки, боковые швы и задний шов, а также втачать молнию. Плечевые швы оставить открытыми.

Шаг 6 Наложить обтачку переда на полочку лицевая сторона к лицевой стороне, совместив линии горловины. Сколоть и проложить строчку.

Шаг 7 Подрезать припуск до ширины ок. 4-5 мм, при необходимости подрезать припуски ступенчато: широким остается припуск, который будет лежать к лицевой стороне, то есть припуск основной детали, а срезаем припуск обтачки до ширины ок. 3 мм.

Места скруглений рассечь близко к строчке.

Шаг 8 Припуск заутюжить на обтачку.

Шаг 9 Проложить отделочную строчку по обтачке вдоль горловины на расстоянии ~1-2 мм от шва, захватывая припуски. Отвернуть обтачку на платье.

Шаг 10 Горловину выметать и приутюжить.

Шаг 11 Горловину спинки обработать аналогично. Обратите внимание на обработку молнии: обтачку подогнуть, не доходя до молнии ~4-5 мм, затем отогнуть молнию и припуск на обтачку, проложить строчку поверх этого «бутерброда». Далее необходимо высечь все лишние припуски и уголки. Обтачку вдоль молнии пока не пришивать.

Шаг 12 Стачать боковые швы обтачки и разутюжить припуски. Если ткань осыпается, припуски боковых швов обтачки обметать.

Шаг 13 Обработать нижний срез обтачки: обметать или обработать бейкой.

Уточнение: стачать боковые швы обтачки и обработать её нижний срез можно и до этапа обработки горловины. Все зависит от того, при какой операции нужна бОльшая свобода.

Шаг 14 Наложить обтачку на полочку и спинку лицевая сторона к лицевой стороне, совместив линии проймы. Сколоть и проложить строчку, не доходя до плечевого среза ок. 5-7 см.

Шаг 15 Вывернуть переднюю бретель на лицевую сторону и вставить ее в бретель спинки полочка к спинке и обтачка полочки к обтачке спинки. Совместить шов и сколоть плечевой шов.

Шаг 16 Стачать плечевые швы, высечь все уголки и разутюжить припуски.

Шаг 17 Переднюю бретель протянуть сквозь заднюю часть бретели насколько это возможно.

Шаг 18 Сколоть отверстие, оставшееся со стороны проймы, и застрочить его. Высечь уголки припусков.

Шаг 19 Отвернуть обтачку на платье. Проложить отделочную строчку по обтачке вдоль проймы на расстоянии ~1-2 мм от шва, захватывая припуски. При этом начать шов с места, куда можно подобраться лапкой машинки. У меня получилось на расстоянии 9 см от плечевого шва спереди, и 5,5 см — сзади.

Шаг 20 Проймы выметать и приутюжить. Ручными стежками пришить обтачку к припускам боковых швов платья.

Шаг 21 Вручную пришить обтачку к тесьме молнии.

Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова

По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.

Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.

В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru.

Она ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.