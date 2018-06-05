Какую пользу могут принести сорняки

Обидным словом «сорняк» мы привыкли называть всю растительность, которая, по нашему мнению, мешает культурным растениям на грядках и клумбах, а потому подлежит безусловному и полному уничтожению. И тут уже «на войне как на войне» — в ход идут всевозможные средства и методы (о некоторых из них мы с вами уже говорили в статье 9 способов борьбы с сорняками).

Сорняки: бороться или использовать себе во благо?

А давайте попробуем взглянуть на проблему немножко иначе. Не зря же говорится: «Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней». Победить сорняки полностью не удавалось еще никому, так давайте посмотрим, чем они могут быть нам полезны.

«Дикая» красота

Многие дикорастущие травы и цветы вполне уместны в садовых цветниках. Честное слово! У меня таких «вольных поселенцев» уже немало, и смотрятся они изумительно. Тысячелистник, герань лесная и полевая, манжетка, подорожник, живучка ползучая, гвоздика-песчанка, пижма, зверобой, вероники разных видов, купальница европейская — это лишь малая часть того природного богатства, которое можно успешно культивировать на дачном участке. Преимущество таких растений перед культурными собратьями — в неприхотливости. Жизнь в дикой природе приучила их самостоятельно справляться и с вредителями, и с прочими напастями, от которых мы своих садовых обитателей тщательно оберегаем и защищаем. Так что, если хотите неприхотливую клумбу, не пренебрегайте «сорняками».

Живучка ползучая — отличный почвопокровник

Живучка и будра плющевидная — замечательные почвопокровники. Разрастаясь, они не позволят посеяться и взойти «лишним» растениям, послужат «живой мульчей» у подножия высокорослых цветов, кустарников и деревьев в саду. Полынь горькая отпугнет многих вредителей, а ее серебристая резная листва смотрится очень изысканно… Хороши в цветнике изящные и нежные голубые соцветия вероники колосковой. Неброский пустырник — эффектное декоративно-лиственное растение. Лабазник, или таволга вязолистная может украсить берег водоема. А манжетку мягкую, например, и вовсе культивируют как садовое растение! Другие примеры вы найдете в статье Скромное очарование дикоросов. Да, я действительно «болею» этой темой, и в нынешнем сезоне мой сад пополнился небольшим миксбордером, где ароматные и пряные травы соседствуют с «сорняками». Надеюсь, со временем он превратится в настоящий аптекарский огородик… Если вам близка идея поселить «сорняки» в саду, вас также могут заинтересовать публикации:

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Лекарство под ногами

Практически все дикоросы обладают целебными свойствами. Многие из них используются и в косметологии — укрепляющие волосы отвары крапивы и ромашки, наверное, всем известны. И не надо быть большим знатоком лекарственных трав, чтобы заготовить чистотел, или листья мать-и-мачехи, или корни одуванчика (вот уж с кем мы боремся нещадно — и в огороде, и на газонах!). «А у меня на даче не сорняки, а лекарственные средства!» — говорит одна из постоянных участниц нашего дачного клуба.

Зверобой — лекарство от многих недугов

Конечно, определенные познания все же требуются: как любое лекарство, отвары и настои трав могут иметь побочные эффекты, и нельзя применять их совсем уж произвольно. С другой стороны, есть вполне «безобидные» средства — например, кто из нас не прикладывал лист подорожника к разбитой коленке. А вот о кровоостанавливающем действии тысячелистника многие уже и не догадываются… Мы нещадно выдираем из земли траву пастушьей сумки, ругаем пырей на чем свет стоит — а между тем, они способны избавить нас от множества недугов. Кому не досаждала мокрица? А ведь это эффективное средство от болезней суставов. Возможно, «сорняки» на наших грядках — вовсе не враги, а ценный дар природы, и нужно лишь научиться использовать его себе во благо?.. Лекарственным свойствам дикорастущих трав посвящено много публикаций сайта. Возможно, вам будут интересны вот эти, к примеру:

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Рецепты здоровья: целебный «мед» из одуванчиков

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Мифическая полынь. Сорняк или полезное растение?

Буквица лекарственная — что за растение?

Дикоросы для больных диабетом: целители от природы

Дикоросы для красоты и здоровья кожи

Наши помощники в борьбе с вредителями

Известно, что некоторые дикорастущие травы с успехом используются для борьбы с вредными насекомыми. Не так давно на сайте мы обсуждали полынь как средство от комаров. А отвары и настои этого растения применяют против яблонной плодожорки и крыжовниковой огневки.

Пижма пригодится в борьбе с вредителями

Высушенные соцветия пижмы можно хранить в шкафу — от моли. А можно готовить настои этой травы и использовать их против той же плодожорки, медяницы и цветоеда. Настой одуванчика — действенное средство против тли. Тысячелистник — наш союзник в битве с тлей, гусеницами, паутинным клещом и трипсами.

Рецепты травяных настоев и отваров от вредителей

200 г высушенной травы тысячелистника измельчить, залить кипятком и настаивать 40 минут. Потом долить 10 л воды и настаивать еще примерно час. Затем добавить 40 г мыла — и можно опрыскивать растения.

Свежую траву полыни горькой залить кипятком (пропорция 1:1). Настаивать сутки в закрытой емкости. Перед опрыскиванием настой разбавить водой (1:5).

Траву пижмы обыкновенной (700-800 г сухой или 2-2,5 кг свежей) измельчить, положить в ведро и залить водой до верха. Настаивать 1-2 дня, затем полчаса кипятить. Процеженную жидкость разбавить водой наполовину и использовать для опрыскивания.

400 г свежих листьев одуванчика (или 200-300 г измельченных корней) залить 10 л воды. Настаивать 3 часа, процедить. Использовать только свежеприготовленный настой.

Зеленое удобрение

Про компост слышали даже те огородники, которые никогда его не делали. По существу, это перепревшее органическое сырье — в том числе, сорняки, которые мы выпололи со своих грядок. Готовый компост станет удобрением или пригодится для мульчирования посадок. Только не кладите в него растения, которые уже начали завязывать семена — значительная их часть не погибнет, а великолепно сохранится в питательной среде, и вы своими руками распространите нежелательную траву по всему участку. Все секреты компоста раскроет статья Как приготовить правильный компост.

Клевер — отличное зеленое удобрение

А еще многие готовят травяные настои — жидкое органическое удобрение из обычных сорняков. Особенно ценным сырьем для него считается крапива. Наконец, сорняками можно просто замульчировать почву под культурными растениями — они и влагу в почве сохранят, и питанием послужат. Ну а подробнее обо всем этом читайте в статье Органические удобрения из растений. И еще вас могут заинтересовать публикации:

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Быстрый компост из скошенной травы

А еще их можно есть…

Щи из крапивы, варенье из цветков одуванчика, салаты из сныти — целое меню можно составить, используя для приготовления полезных и вкусных блюд дикорастущие травы — надоедливые «сорняки». И это не дань моде и не чудачества отдельных поклонников вегетарианства — традиции употребления в пищу полевых, луговых и лесных растений уходят корнями в глубокую древность.

Сныть — полезна и вкусна

Особенно ценны такие блюда ранней весной, когда огородной зелени еще нет, а организм уже испытывает острую потребность в свежих «зеленых» витаминах и клетчатке. Не отказывайте себе в подобной малости. Кстати, не такая уж она и «малость»… Сегодня многим известна история Преподобного Серафима Саровского, который три года питался одной лишь снытью и называл это докучливое растение «снедью». Это ли не пример того, какие богатства дарит нам природа — а мы пренебрежительно зовем их «сорняками» и объявляем нещадную войну… Может быть, попробуем воспользоваться щедрыми дарами? Рецепты полезных блюд из дикорастущих трав вы найдете в публикациях:

Весенние витамины к дачному столу и впрок

Полезные рецепты на основе дикорастущих трав

Летний суп из крапивы

Витаминный салат из одуванчиков, крапивы, мать-и-мачехи

10 рецептов варенья, которое можно сварить весной

Постскриптум…

Как и большинству наших дачников, мне нравятся аккуратные и ухоженные грядки и цветники. Как многие из вас, я пропалываю свои посадки, удаляя растительность, которая мне представляется лишней именно в этом месте сада или огорода. Но одновременно не устаю восхищаться теми сокровищами, которые меня окружают. Мне уже не хочется с ними бороться — я ищу способы жить в гармонии с окружающей природой. Нет, это нисколько не мешает мне теснить густые заросли крапивы и сныти, которые угрожают задушить мой сад. Но эти травы служат кормом для моих кур, сырьем для компоста и мульчей для почвы под деревьями и ягодными кустарниками. И «снедью» тоже. О дикорастущих травах я могу говорить, наверное, бесконечно — как бесконечно их разнообразие. Судьба направила меня в те края, где флора необычайно богата, и надеюсь, меня поджидает еще немало удивительных открытий и новых знаний. А что вы думаете о пользе «сорняков»? Как используете их себе во благо? Читайте также:

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