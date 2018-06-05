В квартире выпавшей с балкона воронежской 17-этажки девушки нашли тело парня 

В загадочной трагедии с двумя погибшими разберутся следователи. В квартире, из которой 1 июня выпала девушка, обнаружили тело мужчины. Трагедия с двумя погибшими случилась на улице Кривошеина, №13в. На следующий день после падения с 14 этажа 20-летняя жительница Воронежа скончалась в больнице. В квартире нашли её мёртвого сожителя, 32-летнего мужчину. Информацию об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили в СУ СКР по региону. Следов насильственной смерти при осмотре его тела обнаружено не было. Назначены судмедэкспертизы для установления точных причин смерти двух человек. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, пояснили в СУ СКР по региону. Соседи погибшей пары рассказали, что в их квартире были алкоголь и наркотики. Незадолго до случившегося между сожителями случился скандал. У жителей новостройки появилось несколько версий трагедий, которая случилась, уверены они, из-за употребления наркотиков. По одной из версий, парень мог умереть от передозировки, после чего его подруга вышла с балкона. По другой версии, девушка могла что-то сделать с сожителем, а потом покончить с собой. По третьей версии, мужчина мог сбросить подругу с балкона, а потом принять смертельную дозу наркотиков. По четвёртой версии, смерти сожителей друг с другом никак не связаны. Девушка могла в наркотическом угаре перепутать входную дверь с балконной, а её гражданский муж скончался от большой дозы наркотиков.