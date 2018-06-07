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Воронежская студентка примирилась в суде с парнем, распространившим её интимные фото
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Воронежская студентка примирилась в суде с парнем, распространившим её интимные фото 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Однокурсника девушки судили за распространение сведений о частной жизни. Ставшая жертвой преступления студентка из Россоши примирилась с обидчиком. Девушка простила однокурсника, который распространил её интимные фото. Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в мировом суде в четверг, 7 июня, уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Дело о незаконном распространении сведений о частной жизни расследовали в региональном СУ СКР. Молодой человек воспользовался тем, что однокурсница заходила во «ВКонтакте» с его телефона и забыла выйти из соцсети. Получив обратно телефон, юноша зашёл в аккаунт приятельницы и скачал оттуда откровенные фотографии, которые не были видны другим пользователям. Откровенные снимки парень показал другу, а потом и вовсе многочисленным знакомым. По сведениям «Вести-Воронеж», неприятная история случилась со студентами колледжа. И парню, и девушке на момент преступления было по 17 лет. Для студентки случившееся было шоком. Девушка посчитала стыдным обнародование своих интимных снимков. Поэтому ситуация и стала поводом для уголовного дела. На следствии юноша признал вину и дал подробные показания, поясняли следователи СУ СКР по региону. В суде он занял такую же позицию, что и позволило с согласия потерпевшей прекратить дело. За распространение сведений о частной жизни законом предусмотрено до 2 лет лишения свободы. Оксана Грибкова
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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