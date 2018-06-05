Трудоголики и обезьяны, или Почему сотрудник задерживается на работе

Если поздним вечером кто-то из сотрудников в офисе переводит электричество и это не ваша инициатива, не стоит делать поспешных выводов о его профпригодности и радоваться рабочему азарту. О причинах задержек на работе рассуждала Наталья Фефилова , директор по развитию 404 Group.

Начните с оценки ситуации: на какой позиции трудится специалист, который задерживается, как часто такое случается, чем он занимается в «нерабочее» время в офисе и почему не успевает выполнить задачи вовремя. Такой анализ прояснит ситуацию и поможет выявить болевые точки в работе компании, чтобы наладить бизнес-процессы.

1. Простой случай: сотрудник иногда задерживается. Беспокоиться не стоит, если коллега или подчиненный изредка остается дольше, чем нужно. Авралы случаются со всеми: неожиданный тендер, крупный клиент, у которого что-то «горит», какие-то технические сложности, помешавшие сделать запланированное своевременно. Нерегулярные задержки — не повод думать, что сотрудник отлынивает от работы или, наоборот, увяз в ней с головой.

2. Сложный случай: сотрудник регулярно остается дольше, чем нужно. Если вы видите, что сотрудник постоянно остается после работы, стоит разобраться подробнее. Вечных «героев трудового фронта» можно разделить на несколько типов.

Укротитель обезьян. Часто руководители среднего и высшего звена говорят о том, что вся работа у них приходится либо на раннее утро, когда еще никто не пришел в офис, либо на поздний вечер, когда все уже ушли. Основное время у них отнимают сотрудники с их производственными проблемами и рабочими задачами. Такая ситуация говорит, прежде всего, о неумении делегировать, распределять приоритеты и управлять своим временем. В данном контексте мне вспоминаются американцы Уильям Онкен и Дональд Уосс, которые в 1974 году ввели в речевой оборот термин «обезьяна на спине». Каждый сотрудник, приходя с проблемой, а не с её решением, сажает своему руководителю обезьяну на плечи. Набрав за целый день таких обезьян, руководитель в своё уже нерабочее время вынужден разгребать этот зоопарк задач, которого мог бы избежать, если бы отказывался забирать обезьян у сотрудников. Возможно, пришло время пересмотреть весь рабочий процесс и заняться перераспределением обязанностей?

Трудоголик-хардкорщик. Трудоголизм — это все-таки расстройство влечений и поведения. Часто трудоголизм не воспринимают всерьёз, а работодатели ставят любителя поработать сверхурочно в пример остальным. С одной стороны, человек, готовый в любое время суток взяться за срочную задачу, забыть об отпуске и посвятить себя работе, кажется идеальным сотрудником. Но ученые утверждают, что трудоголизм опасен для здоровья и совсем не так безобиден для рабочего процесса, как кажется на первый взгляд. У трудоголика наблюдается замещение жизни работой, которая становится щитом от происходящего вокруг: семьи, дружбы, хобби.

Часто трудоголики зациклены на процессе, а не на результате. Им важно заполнять пустое пространство и свободное время работой, чтобы не впустить в жизнь больше ничего. Меры они не знают, поэтому часто берут больше, чем могут потянуть. Выгорание у них происходит быстро, так как организм — не вечный двигатель, и чтобы накопить энергию для подвигов нужно время. Работодателю стоит обратить внимание на сотрудников-трудоголиков, чтобы избежать критических ситуаций, когда потребуется помощь психолога. Попытайтесь донести до трудоголика, что работа — только часть жизни, попробуйте помочь с делегированием и распределением задач, проконтролировать время ухода с работы, подарите сертификат в СПА или на массаж. Если такой сотрудник научится восстанавливать силы, вы окажетесь только в плюсе. Ведь у него будет гораздо больше сил и энтузиазма.

Любитель «потом». Это сотрудник, который откладывает все на последний момент и постоянно прокрастинирует. В рабочее время ему интереснее поболтать, покурить, сходить на обед два раза. Работа будет выполнена в срок, но всегда в состоянии аврала, в спешке. Базовый навык, который стоит освоить таким сотрудникам, — тайм-менеджмент. Грамотное распределение задач в течение дня позволит сотруднику работать эффективнее, а работодателю перестать волноваться за сроки.

Халявщик. Если переработки оплачиваются, то велика вероятность столкнуться с теми, кто пускает пыль в глаза, так сказать, занимается ложным трудоголизмом, а на самом деле увеличивает свою зарплату, засиживаясь в офисе допоздна. Важно выяснить, что делает задерживающийся сотрудник. Если в оплачиваемые часы смотрит киношку, играет в танчики и тратит казенный трафик, то стоит расставаться, не задумываясь. Перед вами обычный лентяй, который только делает вид, что работает.

Регулярные задержки на работе — это не лучший вариант развития событий ни для сотрудника, ни для работодателя. У каждого из нас должно быть свободное время, чтобы восстановить силы, пообщаться с близкими, «перезагрузиться». Только тогда можно выполнять свою работу эффективно и достигать тех целей, которые ставит работодатель.

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