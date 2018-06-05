Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, привыкает к протезам и вниманию мужчин

Teleprogramma.pro уже рассказывала историю Маргариты Грачевой , которой зимой прошлого года ревнивец-муж отрубил руки. Несколько часов врачи пытались спасти руки девушке, но им удалось собрать по частям лишь одну кисть. Месяц назад она вернулась из Германии, где ей сделали два протеза. Сейчас Маргарита находится дома в Серпухове, где живет с детьми и мамой. В скором времени девушке предстоит пережить еще одну операцию по восстановлению чувствительности спасенной руки.

На днях с Грачевой встретились журналисты. Она рассказала, что ее мама вышла на работу, поэтому теперь она учится быть самостоятельной. Девушка похвасталась, что уже моет полы, готовит, отводит детей в садик и ходит в магазин. По ее словам, к поврежденной руке уже начала восстанавливаться чувствительность, хотя после операции она ее не чувствовала. Сейчас девушка учится управлять с протезом «для повседневной жизни», у которого двигается правый и большой палец. «Мозг подает мышцам сигналы, а протез их считывает и управляет пальцами. Но если я нервничаю или начинаю паниковать, рука меня не слушается», — пояснила она. Второй более высокотехнологичный протез пришлось вернуть, так как у него перестал работать один палец.

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Также Маргарита призналась, что люди узнают ее на улицах не только в Серпухове, но и в Санкт-Петербурге. Она рассказала, как мужчина выбежал из машины и сказал ей, что восхищается ее стойкостью. В соцсетях мужчины не только пишут ей слова поддержки, но и приглашают на свидания. Однако пока девушка не думает о личной жизни, так как ей нужно восстанавливать руку. Некоторые мужчины оказываются очень настойчивыми. По словам Грачевой, один из поклонников обратился к ее маме, чтобы сделать ей предложение. Все же пока она замуж не собирается. Девушка мечтает вернуться к работе, сообщает издание «Комсомольская правда». Напомним, у Маргариты есть двое несовершеннолетних детей, и сейчас ее адвокат пытается через суд лишить ее обидчика родительских прав.