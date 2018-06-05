Кавминкурортресурсы отменили техусловия для производителей воды «Ессентуки»

Технические условия, в соотвествии с которыми производилась минеральная вода Ессентуки № 1″, «Ессентуки № 2», «Ессентуки-Новая № 2», будут ликвидированы с 11 июня 2018 года. Такое решение приняло АО «Кавминкурортресурсы» для того, чтобы очистить рынок минералки от фальсификата.

«С 11 июня 2018 года производители не смогут ссылаться на технические условия, которые позволяли им выпускать минеральную воду с соответствующими названиями на этикетке. В противном случае продукция будет считаться фальсификатом», — отмечается в сообщении ведомства.

Теперь «Ессентуками» можно будет называть только определенные группы вод, которая соответствует ГОСТу. «Никакой альтернативной „инструкции“, благодаря которой можно производить „Ессентуки“, теперь нет. Своими примером АО „КМКР“ показывает, что главная задача в борьбе с контрафактом — не допустить обмана потребителя, который не может без детальной проверки отличить настоящий продукт от подделки», — подчеркивается в сообщении.