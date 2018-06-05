Беспроводное освещение для твоего дома

Провода исчезают отовсюду, где их можно заменить беспроводной связью. Так было сначала с радиоканалом, потом и с Wi-Fi. Теперь можно спокойно играть в аркады, лёжа с клавиатурой на диване; мышь больше не цепляется проводом за стол; для того чтобы подключить интернет, не нужно тянуть провод через всю квартиру. Немногие знают про то, что есть и беспроводные выключатели, которые избавляют от необходимости прокладывать провода для каждого светильника. И если большая часть светильников с пультом не отличается надёжностью (они тупят, теряют сигнал, просто не включаются), то с беспроводными выключателями совсем другая история.

Мы расскажем о новейших выключателях GRITT Space и GRITT Elegance, а также о том, чем они отличаются как от обыкновенных выключателей, так и от своих беспроводных собратьев. Плюсов у выключателей GRITT Electric много: 1. Минимум черновых работ. Это общий для беспроводных выключателей плюс, но его стоит упомянуть. Не придётся штробить стены, укладывать провод, монтировать распаечные коробки и делать другую тяжёлую работу, на которую нужно тратить время и силы. Кроме того, в отличие от проводных выключателей, GRITT Electric можно в любой момент переставить в другое место. 2. Высокая надёжность. Они устойчиво работают как в городских условиях, так и за городом в широком диапазоне напряжения электросети. Обеспечивают стабильное включение с расстояния 150 метров на прямой видимости и 25 метров в помещении с бетонными стенами. 3. Дизайн. Выключатели от GRITT Electric имеют минималистичный дизайн и хорошо вписываются в любую обстановку (особенно в современном стиле). Это касается как GRITT Space, так и GRITT Elegance. Узнать подробнее о выключателях GRITT Space → 4. Продление срока службы ламп. Современные лампочки напичканы электроникой, чувствительной к работе электросети. И перегорают они чаще всего в момент включения. А замена ламп освещения — недешевое и сомнительное удовольствие. Выключатели GRITT Electric продлевают срок службы ламп освещения, имея лучшие характеристики по сравнению с механическими выключателями. 5. Не нужны батарейки и внешнее питание. Выключатель автономен и независим, и ты можешь устанавливать его в любом удобном месте, не думая о том, как будешь тянуть к нему провода или менять батарейку.

Выключатели GRITT Elegance, как и линейка Space, сочетают новейшие технологии и классический дизайн. Технология Energy Harvesting позволяет обходиться без батареек и внешнего питания. Установленный в выключатель микрогенератор преобразует механическую энергию нажатия на клавишу в электрический ток. Производитель избавился от второго по значимости недостатка (после потери сигнала) — необходимости замены батареек. Ресурс выключателя составляет более 200 тысяч нажатий, чего достаточно для эксплуатации в течение 7-10 лет. Кстати, выключатели GRITT Elegance имеют степень защиты IP67, являются пыленепроницаемыми и защищены от воздействия воды при временном погружении на глубину до одного метра. Это позволяет устанавливать GRITT Elegance в помещениях с любой влажностью, не боясь поражения током или того, что техника сломается. Как уже было сказано ранее, дальность работы выключателей составляет 25 метров в помещении и 100 метров на улице. Даже если ты установишь выключатель на другом конце квартиры, он будет работать так же, как если бы он был закреплён рядом со светильником. Теми же характеристиками обладают и выключатели GRITT Space, имеющие более округлый дизайн.

GRITT Elegance выпускаются в трёх цветовых решениях: Snow, Satin и Titan. Купить выключатели GRITT Elegance →

Управлять освещением с помощью выключателей GRITT Electric достаточно просто: 1. Устанавливается блок управления. 2. Ко входу блока подключается провод от сети, к выходу — светильник. 3. Выключатель закрепляется в любом удобном месте. Блок управления запоминает до 10 дистанционных выключателей, что без проблем позволяет настроить любую схему включения освещения в загородном доме, квартире или офисе. Узнать подробнее о выключателях GRITT Electric →