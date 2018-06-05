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Playboy объявляет начало конкурса «Девушка года Playboy 2018»
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Playboy объявляет начало конкурса «Девушка года Playboy 2018» 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Playboy объявляет начало конкурса «Девушка года Playboy 2018», который будет проходить на сайте и продлится до 29 октября 2018 года.
Фото Vklybe.tv  Согласно условиям, в конкурсе может участвовать любая девушка, достигшая 18-летнего возраста. Для этого ей нужно прислать 10 своих лучших фотографий в белье или купальнике на электронный адрес playmate@burda.ru и указать в письме:
ФИО;
гражданство (в конкурсе могут принять участие только граждане РФ);
город проживания;
возраст;
рост, параметры (объем груди, талии, бедер);
род деятельности/необычные умения или способности/чем увлекаешься;
ссылки на социальные сети (профили необходимо открыть).
Заявки принимаются до 13 сентября 2018 года включительно.
В ходе конкурса нужно быть готовыми, что вас пригласят на кастинг, для которого нужно будет приехать к нам в офис в Москве.
С 17 по 21 сентября по результатам кастинга редакция Playboy выберет 12 девушек, которые продолжат борьбу за титул. Все финалистки будут приглашены на специальную фотосессию и видеосъемки. Точная дата будет сообщена за неделю до фотосъемок.
С 8 по 25 октября на сайте будут опубликованы фотографии и видеоролики с 12 финалистками, а также откроется зрительское голосование за лучшую девушку.
С 26 по 29 октября жюри, на основании фотографий, видеороликов и пользовательского голосования на сайте выберет «Девушку года Playboy 2018» и огласит результаты на сайте.
Победительница получит почетный титул «Девушка года Playboy 2018», съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров мероприятия.
С 30 октября по 2 ноября состоится фотосессия победительницы для публикации в журнале Playboy и на сайте.
22 ноября 2018 года в честь Девушки года будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения.
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