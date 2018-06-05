Playboy объявляет начало конкурса «Девушка года Playboy 2018»

Playboy объявляет начало конкурса «Девушка года Playboy 2018», который будет проходить на сайте и продлится до 29 октября 2018 года.

Фото Vklybe.tv Согласно условиям, в конкурсе может участвовать любая девушка, достигшая 18-летнего возраста. Для этого ей нужно прислать 10 своих лучших фотографий в белье или купальнике на электронный адрес playmate@burda.ru и указать в письме:

ФИО;

гражданство (в конкурсе могут принять участие только граждане РФ);

город проживания;

возраст;

рост, параметры (объем груди, талии, бедер);

род деятельности/необычные умения или способности/чем увлекаешься;

ссылки на социальные сети (профили необходимо открыть).

Заявки принимаются до 13 сентября 2018 года включительно.

В ходе конкурса нужно быть готовыми, что вас пригласят на кастинг, для которого нужно будет приехать к нам в офис в Москве.

С 17 по 21 сентября по результатам кастинга редакция Playboy выберет 12 девушек, которые продолжат борьбу за титул. Все финалистки будут приглашены на специальную фотосессию и видеосъемки. Точная дата будет сообщена за неделю до фотосъемок.

С 8 по 25 октября на сайте будут опубликованы фотографии и видеоролики с 12 финалистками, а также откроется зрительское голосование за лучшую девушку.

С 26 по 29 октября жюри, на основании фотографий, видеороликов и пользовательского голосования на сайте выберет «Девушку года Playboy 2018» и огласит результаты на сайте.

Победительница получит почетный титул «Девушка года Playboy 2018», съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров мероприятия.

С 30 октября по 2 ноября состоится фотосессия победительницы для публикации в журнале Playboy и на сайте.

22 ноября 2018 года в честь Девушки года будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения.