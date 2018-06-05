Ещё
В Орехово‑Зуеве 9 июня пройдет бесплатный кинопоказ под открытым небом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орехово‑Зуеве 9 июня пройдет бесплатный кинопоказ под открытым небом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Бесплатное кино под открытым небом покажут 9 июня на территории у дома культуры имени Пушкина в Орехово-Зуеве, горожане смогут посмотреть комедию «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».
«Мягкие пуфы, попкорн, природа, хорошая комедия, близкие и друзья рядышком. Что может быть прекраснее в летние деньки? Мы приглашаем всех желающих на кинопоказ под открытым небом (9 июня — ред.)!» — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, организаторы покажут комедию 2018 года «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», в которой бывшие жены и мужья, случайно встретившись на море, стараются испортить друг другу отдых. Кинопоказ начнется в 21:00. Адрес проведения мероприятия: Орехово-Зуево, территория рядом с домом культуры имени Пушкина, площадь Пушкина, дом №4.
РИАМО: последние новости
Фермеру из Истры помогут оформить земли для строительства дома Эксперимент по маркировке обуви начнется в России с 1 июня Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном сыре из Орловской области
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики8
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра22
Какие параметры женской груди считаются идеальными2
Невероятное сходство русских актрис и их дочек
Целлюлит и фотошоп: звезды, опозорившиеся на пляже6
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Дети Звёзды
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение