В Орехово‑Зуеве 9 июня пройдет бесплатный кинопоказ под открытым небом

Бесплатное кино под открытым небом покажут 9 июня на территории у дома культуры имени Пушкина в Орехово-Зуеве, горожане смогут посмотреть комедию «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

«Мягкие пуфы, попкорн, природа, хорошая комедия, близкие и друзья рядышком. Что может быть прекраснее в летние деньки? Мы приглашаем всех желающих на кинопоказ под открытым небом (9 июня — ред.)!» — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, организаторы покажут комедию 2018 года «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», в которой бывшие жены и мужья, случайно встретившись на море, стараются испортить друг другу отдых. Кинопоказ начнется в 21:00. Адрес проведения мероприятия: Орехово-Зуево, территория рядом с домом культуры имени Пушкина, площадь Пушкина, дом №4.