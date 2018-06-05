Как выбрать плитку для наружного применения и правильно её уложить

Фото: Kerama Marazzi

Движение по ступеням обезопасят противоскользящие насечки на керамограните (от 55 руб. /пог. м), а сделает удобнее фрезеровка (закругление) края (от 165 руб. /пог. м)

Материалы для наружной облицовки должны без проблем переносить температурные перепады и атмосферные воздействия. Для этого подходит керамика с низкой водопоглощающей способностью (менее 3%), к которой относятся клинкер (некоторые коллекции) и керамогранит. Первый изготавливают из высокопластичной сланцевой глины методом экструзии. Пластическое формование позволяет получить ступени и подоконники с плавно загнутыми «клювиками», элементы сложных форм, с впадинками и выемками, для оформления углов, радиусных поверхностей.

Матовый керамогранит коллекции Marco (Cersanit) под камень, размер плиток 42 × 42 см, толщина 8,5 см. Предназначен для облицовки стен и полов как внутри, так и снаружи (559 руб. /м²). Фото: Cersanit

Керамогранит производят из смеси глин разных сортов, пигментов и добавок, так же как керамическую плитку. Но однородная исходная масса из сильно измельчённых компонентов позволяет применить более высокие давление при прессовании (45–50 МПа) и температуру при обжиге (1200 °С). В результате образуется плотный материал с низким водопоглощением — 0,03%, практически не имеющий ограничений в применении.

Фото: Roca

Выбор и монтаж плитки

Затирка Ceresit CE 43 (уп. 25/2 кг — 1258/307 руб.). Фото: Henkel

Определившись с типом керамики для улицы, обратите внимание на место её применения. На полу плитка подвергается большим механическим нагрузкам, чем на вертикальных поверхностях. Значит, она должна быть устойчива к длительному воздействию абразивов. По износостойкости (в соответствии с PEI-тестом) плитку делят на пять групп. Для полов балконов, лестниц, по которым ходят в уличной обу­ви, подойдут элементы группы PEI-III, а групп PEI-IV и PEI-V — для общественных зон.

Не менее важно, чтобы эти перемещения были безопасными. Поэтому важным критерием выбора керамики становятся её противоскользящие качества. Плитки с микрорельефом поверхности — оптимальный вариант для уличной облицовки, особенно в тех местах, где высок риск поскользнуться. А полированный и глазурованный керамогранит лучше приберечь для оформления интерьеров.

В том случае, когда укладку плиток керамогранита осуществляют при температуре ниже 15 °С, специалисты рекомендуют использовать клеевые составы с быстрым набором прочности.

Затирка «Смарт шов» (Perfekta) (уп. 20/2 кг — 642/195 руб.). Фото: Perfekta

При облицовке используют метод «двойного» нанесения клея: на основание и тыльную сторону плитки, чтобы между ними не образовывались пустоты. Иначе вода будет проникать туда, накапливаться, а замёрзнув и увеличившись в объёме, станет причиной разлома или отрыва плиток. Ширину межплиточных швов наружной облицовки выбирают в соответствии с форматом элементов, но не менее 3 мм, в этом случае риск деформации покрытия и отрыва плитки будет минимальным.

Керамогранит Creative (Estima Ceramica) (от 1100 руб. /м²). Фото: Estima Ceramica

От чего зависит срок службы плитки

Затирка Elast Premium (Bergauf) (уп. 2 кг — 250 руб.). Фото: Bergauf

Качество наружной керамической облицовки зависит не только от характеристик самого материала, но и от комплекса других факторов. Прежде всего это подготовка основания, свойства используемой клеевой и затирочной смесей, соблюдение технологии монтажа. Например, под любую керамическую плитку, уложенную на улице, необходимо делать стяжку и гидроизолировать её, чтобы избежать проникновения воды сверху и изнутри. Плитки желательно укладывать на эластичные клеевые смеси и ни в коем случае не применять обычную пескоцементную смесь (даже с пластифицирующими добавками). Межплиточные швы нужно заполнять после твердения клея, используя специальные затирки.

Клей усиленный «Хол­дер» (Perfekta) (уп. 25 кг — 260 руб.). Фото: Perfekta