В зоопарке родились барсята, но пермяки увидят их только в августе

В Пермском зоопарке у пары барсов Весляны и Снежека появились котята. Сколько их, пока судить рано, так как находятся они в закрытой части вольера.

Беременность у барса Весляны длилась три с половиной месяца. Барсята еще только учатся ходить, поэтому выйти из закрытых помещений в открытую часть вольера они пока не могут. Даже сотрудники зоопарки их еще не видели, а только слышали голоса.

— Мы даже не знаем сколько их, — говорит 59.ru ученый секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина . — Отец малышей прибыл к нам из Чехии, в паспорте было указано имя «Снизек», а мы его стали звать на русский манер Снежек. Барсы не создают устойчивые пары, поэтому сводили животных только во время брачного периода. В остальное время они относятся к друг другу довольно агрессивно и живут в разных вольерах. Тем более, после рождения малышей самец должен быть отдельно. Ведь он может уничтожить котят.

Сотрудники и посетители увидят барсят только через два-три месяца, когда они самостоятельно смогут выходить на свет.

— Это произойдет предположительно в конце июле, а то и вовсе в августе, — говорит Елена.

Тогда специалисты смогут узнать пол, измерить малышей, чипировать их и сделать необходимые прививки. Количество еды для кормящей Весляны увеличено, хотя рацион остался прежним — это живой корм.

Это уже не первое пополнение в пермских зоопарках за последние месяцы, о котором писал 59.ru. В апреле из московского зоопарка были привезены краснокожие белоплечие орланы, а меньше месяца назад родилась лама гуанако.