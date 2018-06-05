Ещё
В зоопарке родились барсята, но пермяки увидят их только в августе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В зоопарке родились барсята, но пермяки увидят их только в августе 

59.ru 35 минут назад
Фото: 59.ru
В Пермском зоопарке у пары барсов Весляны и Снежека появились котята. Сколько их, пока судить рано, так как находятся они в закрытой части вольера.
Беременность у барса Весляны длилась три с половиной месяца. Барсята еще только учатся ходить, поэтому выйти из закрытых помещений в открытую часть вольера они пока не могут. Даже сотрудники зоопарки их еще не видели, а только слышали голоса.
— Мы даже не знаем сколько их, — говорит 59.ru ученый секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина. — Отец малышей прибыл к нам из Чехии, в паспорте было указано имя «Снизек», а мы его стали звать на русский манер Снежек. Барсы не создают устойчивые пары, поэтому сводили животных только во время брачного периода. В остальное время они относятся к друг другу довольно агрессивно и живут в разных вольерах. Тем более, после рождения малышей самец должен быть отдельно. Ведь он может уничтожить котят.
Сотрудники и посетители увидят барсят только через два-три месяца, когда они самостоятельно смогут выходить на свет.
— Это произойдет предположительно в конце июле, а то и вовсе в августе, — говорит Елена.
Тогда специалисты смогут узнать пол, измерить малышей, чипировать их и сделать необходимые прививки. Количество еды для кормящей Весляны увеличено, хотя рацион остался прежним — это живой корм.
Это уже не первое пополнение в пермских зоопарках за последние месяцы, о котором писал 59.ru. В апреле из московского зоопарка были привезены краснокожие белоплечие орланы, а меньше месяца назад родилась лама гуанако.
59.ru: последние новости
«Давай мы сейчас ляжем спать, а утром ты решишь, останешься с нами или нет» В Перми закрывается фитнес-студия «Стиль Жи». Что делать владельцам клубных карт? 350 погон на юбку и кеды ручной работы. В пермской колонии прошел показ высокой моды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики8
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра22
Какие параметры женской груди считаются идеальными2
Невероятное сходство русских актрис и их дочек
Целлюлит и фотошоп: звезды, опозорившиеся на пляже6
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Дети Звёзды
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение