«Мое счастье»: Татьяна Лютаева показала трогательное видео с внуком

В прошлом году Агния Дитковските Алексей Чадов официально развелись. Им удалось сохранить дружеские отношения ради сына Федора. О своей личной жизни актриса предпочитает не говорить, но в марте прошлого года появились слухи о том, что она родила второго ребенка. Не так давно артистка показала несколько кадров с мальчиком, которого поклонники приняли за ее младшего наследника.

Сегодня старший сын Агнии отмечает день рождения. Одной из первых его поздравила бабушка Татьяна Лютаева . Она опубликовала трогательное видео, на котором запечатлено, как малыш ходит по дому в стильном наряде и напевает песенку. «Мое счастье, мой внук, Федор Алексеевич, с Днем Рождения! Будь счастлив, малыш! Я тебя люблю!», — написала артистка. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что наследник Дитковските заметно подрос.

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«Маленький мальчик! Мамина радость! Бабушкина счастье!», «Такой красавчик! Счастливой судьбы тебе, Федор Алексеевич!», «Пусть вся ваша талантливая семья будет счастлива!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Лютаевой есть не только дочь, но и сын Доминик. Актриса несколько раз выходила замуж, но все ее браки закончились разводом. Теперь она наслаждается тем, что проводит свободное время с внуками.