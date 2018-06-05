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«Мое счастье»: Татьяна Лютаева показала трогательное видео с внуком
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«Мое счастье»: Татьяна Лютаева показала трогательное видео с внуком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году Агния Дитковските и Алексей Чадов официально развелись. Им удалось сохранить дружеские отношения ради сына Федора. О своей личной жизни актриса предпочитает не говорить, но в марте прошлого года появились слухи о том, что она родила второго ребенка. Не так давно артистка показала несколько кадров с мальчиком, которого поклонники приняли за ее младшего наследника.
Сегодня старший сын Агнии отмечает день рождения. Одной из первых его поздравила бабушка Татьяна Лютаева. Она опубликовала трогательное видео, на котором запечатлено, как малыш ходит по дому в стильном наряде и напевает песенку. «Мое счастье, мой внук, Федор Алексеевич, с Днем Рождения! Будь счастлив, малыш! Я тебя люблю!», — написала артистка. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что наследник Дитковските заметно подрос.
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«Маленький мальчик! Мамина радость! Бабушкина счастье!», «Такой красавчик! Счастливой судьбы тебе, Федор Алексеевич!», «Пусть вся ваша талантливая семья будет счастлива!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Лютаевой есть не только дочь, но и сын Доминик. Актриса несколько раз выходила замуж, но все ее браки закончились разводом. Теперь она наслаждается тем, что проводит свободное время с внуками.
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