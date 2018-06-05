Памятники нерожденным детям в разных странах

Недавно в Москве прошла очередная конференция по вопросу снижения абортов в России. Принял в ней участие и проект «Аист на крыше». Актуальность обсуждаемого вопроса пугает — по оценкам экспертов, наша страна занимает лидирующие позиции по числу добровольно прерванных беременностей. Кроме предложений, как изменить эту ситуацию, на конференции высказали идею установить в столице памятник нерожденным детям. Монументы и инсталляции на эту тему есть во многих странах. Они молчаливо убеждают каждого человека в том, какой великий дар — человеческая жизнь.

Беларусь

Памятник установили в небольшом белорусском городе Миоры в 1997 году. Он представляет собой фигурку эмбриона, находящегося в утробе. Над ним нависает нож гильотины, а сверху наблюдает встревоженный ангел. Памятник расположили на территории Успенского костела. Место выбрано не случайно. Рядом с храмом находится построенный еще в советские годы абортарий, который выходит окнами прямо на костел. Теперь памятник нерожденному ребенку видят все женщины, которые находятся в учреждении.

Латвия

В Риге установлены два памятника нерожденным детям. Один из них, авторства художницы Евы Риекстини, — это целая инсталляция, фотографии которой разлетелись по всему миру. Памятник состоит из 27 скульптур младенцев, лежащих на земле. Возле каждого есть небольшой постамент, на котором описана причина, по которой мать решила сделать аборт. Число 27 имеет символическое значение — по статистике, именно столько операций по прерыванию беременности ежедневно делают в Латвии. Памятник установили в 2012 году. А еще раньше, в 2003-м, была открыта другая скульптура, также посвященная детям, которых хотели убить их мамы. История памятника трагична — он стоит на Рижском лесном кладбище, неподалеку от могилы маленькой Луции. Новорожденную девочку под Рождество обнаружили в одном из мусорных контейнеров. Несмотря на сильный мороз, девочка еще подавала признаки жизни. Медики всеми силами пытались спасти Луцию, однако их усилия оказались тщетными.

Хорватия

Внушительный монумент открыли в 2009 году в городе Карловац. Памятник выполнили в виде фигуры милосердного Иисуса . На ладони он держит нерожденного ребенка и оплакивает его. С убитого младенца на землю стекает кровь.

Словакия

Именно в этой стране, в небольшом городке Бардеев, находится самый известный памятник нерожденным детям. Он изображает женщину, плачущую на коленях. Ее утешает нерожденная дочь. Фигурка ребенка сделана из хрусталя с розовыми, будто кровавыми, прожилками — это вызывает ассоциации с эмбрионом на ранних ступенях развития. К тому же такая прозрачность скульптуры окончательно убеждает зрителя, что изображенная девочка умерла. Памятник настолько тронул людей по всему миру, что начали появляться копии. Например, одна из них находится в России, в городе Сургуте.

Россия

Памятник нерожденным детям в Сургуте установили в 2013 году на территории храма Святого великомученика Георгия Победоносца. За основу взята скульптура из Словакии, но использован другой материал — гранит и прозрачная смола. Это один из двух памятников нерожденным детям в России. Второй находится в Перми, около часовни Святой блаженной Ксении Петербургской, на территории больницы №21. Он изображает люльку, обвитую бинтами, в которой находится убитый малыш. На него печально смотрит Богоматерь. А вот в крупных городах России — ни в Москве, ни в Петербурге — подобных памятников нет. Поэтому на конференции и предложили исправить ситуацию. Скульптура с сильным эмоциональным посылом для многих женщин сможет сделать больше, чем тысячи слов в Интернете. Памятник планируют установить в людном месте столицы, точное расположение еще предстоит определить. Создавать скульптуру будут на народные деньги, а эскиз выберут сами москвичи с помощью голосования.