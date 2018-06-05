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35-летняя Ксения Бородина перестала носить обручальное кольцо, спровоцировав слухи о проблемах в браке
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35-летняя Ксения Бородина перестала носить обручальное кольцо, спровоцировав слухи о проблемах в браке 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Сети обсуждают возможные проблемы в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова.
Поклонники пристально следят за личной жизнью Ксении Бородиной. Два года назад телеведущая чуть не развелась со своим вторым супругом и отцом младшей дочери Теоны Курбаном Омаровым. Тогда причиной стали измены мужчины. Но Бородина нашла в себе силы простить нерадивого мужа и простила его. Сейчас же пользователи Сети снова заговорили о возможном разладе в семье. Масла в огонь подлили последние фотографии Бородиной в Instagram, на которых у нее нет обручального кольца.
На все вопросы фолловеров Бородина предпочитает ничего не отвечать. Таким образом Ксения оставляет лишь еще больше поводов подозревать проблемы в звездной семье. Будем следить за развитием событий.
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Фото:Instagram
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