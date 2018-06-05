Бородина сняла обручальное кольцо

На днях подписчики звезды прокта «Дом-2» Ксении Бородиной начали активно выражать свои опасения на тему ее отношений с бизнесменом Курбаном Омаровым . Дело в том, что на последних фото и видео в «Инстаграме» можно заметить отсутствием на ее руке обручального кольца.

Многие посчитали, что так теледива дает понять, что поссорилась с мужем. Некоторые уже строят предположения о причинах размолвки. С наибольшей вероятностью можно предположить, что она снова подловила любимого на измене. Напомним, что подобный случай имел место быть несколько лет назад, в период, когда Бородина вынашивала младшую дочь Тею.