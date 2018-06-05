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Бородина сняла обручальное кольцо
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Бородина сняла обручальное кольцо 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях подписчики звезды прокта «Дом-2» Ксении Бородиной начали активно выражать свои опасения на тему ее отношений с бизнесменом Курбаном Омаровым. Дело в том, что на последних фото и видео в «Инстаграме» можно заметить отсутствием на ее руке обручального кольца.
Многие посчитали, что так теледива дает понять, что поссорилась с мужем. Некоторые уже строят предположения о причинах размолвки. С наибольшей вероятностью можно предположить, что она снова подловила любимого на измене. Напомним, что подобный случай имел место быть несколько лет назад, в период, когда Бородина вынашивала младшую дочь Тею.
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