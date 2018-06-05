«Главное, любить свое дело и совершенствоваться в нем»: как я начал делать ювелирные украшения

Часто ювелир — это профессия, переходящая от отца к сыну, но в моем случае это не так. Мои родители инженеры. В нашей семье не было ни ювелиров, ни художников, ни музыкантов. Но с самого детства я занимался музыкой. Это было началом моей творческой истории. Я очень долго себя искал, перепробовав много видов деятельности, и в какой-то момент остановился на ювелирном деле.

С чего я начинал

Моя трудовая деятельность началась с промышленного альпинизма. С каждым годом я набирался опыта и затем стал получать заказы как генеральный подрядчик по высотным домам. Среди городов, в которых я работал, были Астрахань, Элиста, Сочи, Лазаревское. В тот момент мне хотелось масштабироваться и увеличить финансовые потоки.

Я инвестировал в Красной Поляне в строительство гостиницы, затем приобрел отель в Адлере. Финансовый оборот рос, но мне хотелось руководить своим бизнесом изнутри. Поэтому я решил открыть строительную компанию, это соответствовало моим навыкам и растущему спросу в этой области. Спустя какое-то время, когда все бизнес-процессы были налажены, мне стало скучно, и я продал этот бизнес.

Евгений Федько

После этого меня потянуло в сферу общепита, я открыл ресторан. Бурлящая сфера, требующая постоянного контроля, масса документов, непрекращающаяся работа с персоналом, закупки, чистота… Ресторанный бизнес оказался очень непростым для меня. Я продал его за хорошие деньги со спокойной душой.

Тут настал переломный момент, когда захотелось заниматься творчеством, и мы с моей женой Екатериной открыли керамическую мастерскую. Тогда я понял, что меня этот бизнес очень увлекает. Понял, что хочу реализовывать свои идеи и начать делать ювелирные украшения, работать с драгоценными металлами.

Мне долго пришлось оттачивать мастерство

Начинал я с зарисовок, и моя жена, моя муза, увидела в моих набросках что-то особенное. Я понял, что хочу, чтобы они имели физическое воплощение, и начал моделировать изделия. Затем пришло осознание, что надо научиться воплощать нарисованное в жизнь. И что немаловажно — делать это профессионально. Тогда я прошел курс в центре GRS.

Бизнес создавался с мечты о творчестве и верстака. Сначала долго приходилось оттачивать мастерство, старался перенимать практику у лучших мастеров.

Я прошел длительное обучение и через какое-то время начал сам выбирать материал, с которым хочу работать, и какие детали хочу конструировать. Это очень непростой процесс, но очень увлекательный. А перенесение рисунка, узора, цвета с бумаги — это что-то особенное…

Существует много различных прогрессивных технологий по изготовлению ювелирных изделий, но есть те секреты, которые передаются из поколения в поколение. Мне хотелось овладеть именно ими, и я все еще на пути к этому.

К работе над украшениями подключилась и жена

Кажется, что в кропотливом ювелирном деле придумать концепцию нового кольца или колье — самое простое. Но в реальности все оказывается с точностью до наоборот. Чтобы найти хорошую идею, нужно время, вдохновение, знания о металлах. Однажды моя жена подключилась к созданию внешнего вида украшения, и тогда мы поняли, что это именно ее стезя, а я более успешен в исполнении задуманного. Источником для вдохновения было все: люди, природа, архитектура, искусство. Мы также активно посещали ювелирные выставки и события, связанные с этой индустрией.

Серьги

Уже на этапе становления друзья и знакомые активно заказывали наши изделия. Это помогало закупать новые материалы. Важным толчком послужила работа с титаном. Мы стали делать изделия из этого материала вручную. В тот же год меня приняли в Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства, там я стал представителем от Сочи.

Первые достижения

Чуть позже мы поняли, что готовы открыть свою ювелирную мастерскую. Средства, которые мы вложили в дело, — это сбережения, полученные от прошлых бизнесов. Количество заказчиков росло, мы видели неподдельный интерес к нашим работам, получали положительные отзывы, что, конечно, нас сильно мотивировало.

Однажды мы решили, что пришла пора узнать мнение о наших работах у профессионального сообщества и отправились на выставки.

На первой же международной выставке в Санкт-Петербурге мы заняли второе место. Позже нашу коллекцию титановых «Бабочек» высоко оценили в Германии на выставке в Дюссельдорфе.

В 2016 году мы участвовали в Международной ювелирной выставке в Санкт-Петербурге JUNWEX, заняли второе место в номинации «Ювелирный эксперимент». Чуть позже взяли первое место на выставке в Сочи «Интер Ювелир 2016». В 2017 году нас позвали в жюри этой ювелирной выставки.

Когда мы открыли свой бутик

В декабре 2016 года мы открыли свой бутик. Это решение было вполне осознанным. Мы хотели, чтобы он находился в центре, выглядел презентабельно и отображал стиль наших украшений. Поэтому выбрали отель Pullman в Сочи, который расположен в самом центре города. К открытию мы подготовили коллекцию украшений, все они были выполнены в единственном экземпляре. На открытии было много гостей. Для нас это был особенный день.

Наша команда очень небольшая. Жена помогала мне с самого начала — мы начинали с ней дело с нуля. Казалось бы, здесь и должны быть спрятаны главные сложности. Но видимо, мы исключение, мы креативная пара, которая постоянно вдохновляет друг друга. Мы живем и творим в прекрасном Сочи, путешествуем, общаемся и запечатлеваем окружающую нас красоту в металле и камне. На сегодняшний день вокруг нас собралась идейная команда, которая помогает в маркетинге и производстве.

Изделия Евгения

Конечно, в бизнесе один из ключевых факторов — это финансы. Безусловно, нам было сложно в момент открытия шоу-рума. Ведь ты долго делаешь ремонт, планируешь, согласовываешь, вкладываешь кучу денег и переживаешь за результат. Но я максимально сократил риски за счет «финансовой подушки» и дополнительного финансового потока от предыдущих бизнесов. Кроме того, у нас уже были постоянные клиенты, также мы сформировали маркетинговую и pr-стратегию. Это очень важно в любой сфере.

Сейчас у нас достаточно успешно идут дела с бутиком в Сочи. Мы ждем большой приток клиентов во время Чемпионата мира по футболу 2018.

О сложностях

Конечно, за этот период мы столкнулись с рядом сложностей, но это неизбежный процесс, опыт, который ведет еще к большему результату. Но я стараюсь быть оптимистом и не циклиться на трудностях. Например, недавно мы поучаствовали в Giveaway с Викторией Боней . Цель — привлечение новых подписчиков и потенциальных клиентов в Instagram, а также повышение узнаваемости бренда. Мы получили небольшой результат, но я думаю, что это лишь вопрос времени.

Говоря о сложностях, с которыми мы столкнулись, невозможно не упомянуть проблему с персоналом. Бизнесмены всегда хотят, чтобы сотрудники отрабатывали свои деньги хорошо и качественно. Но идеальных работников не бывает. Хотя нам и удалось сформировать отличную команду.

Расскажу об одном неприятном случае. Однажды у нас в магазине пропало очень дорогое изделие. При открытии шоу-рума все изделия, как правило, проверяются. Во время такой проверки сотрудник обнаружил, что одного украшения нет.

Пропажа изделия вела сразу к нескольким проблемам:

Первое. Надо было выяснить, кто его украл, и предпринять достаточно четкие и неприятные решения для персонала. Проанализировать и понять, что надо сделать, чтобы предотвратить это в будущем.

Второе. Каждое изделие имеет высокую цену. В его создании используются дорогие материалы, на него затрачивается много времени. Ювелирный бизнес — это не потоковые продажи, а меткие и периодические. Поэтому потеря такого украшения была бы настоящим ударом по бизнесу.

Третье. Каждое украшение уникально. В него вложена душа ювелира. Также оно является частью какой-то мини-коллекции. Более того, конкретно это изделие было забронировано нашим постоянным клиентом для подарка на 8 марта жене. Как вы понимаете, подвести его было бы просто неприемлемо.

На тот момент меня просто «разрывали» эмоции, но ситуация внезапно разрешилась. Изделие каким-то образом попало в ткань, которой декорируется прилавок.

Из этой ситуации мы сделали вывод: нужно четко прорабатывать открытие и закрытие смены. Риски есть всегда. Главное, любить свое дело и совершенствоваться в нем, работать над качеством, иметь в команде профессионалов и оценивать их труд по достоинству.

В чем наши преимущества перед другими ювелирами

Одно из наших важных преимуществ — это изделия из титана. Я давно хотел поработать со сложным и нестандартным для ювелирного дела материалом. Титан имеет необычайно красивую поверхность. Изделия из него почти невесомы из-за легкости металла. Мне очень нравится комбинировать титан с золотом и инкрустировать его камнями. Это позволяет сделать каждое изделие максимально индивидуальным. Да, и я работаю с этим материалом вручную.

Одна из работ Евгения

Я не считаю, что нужно отказываться от технических достижений. У меня очень много «ручных» процессов изготовления, но я также применяю современные технологии, 3D-программмы для создания компьютерных эскизов.

На мой взгляд, ювелирное искусство сейчас разделилось на два сегмента, каждый из которых будет идти своей дорогой. Первый — это масс-маркет, который доступен каждому и насыщен изделиями всех возможных типов. А второй — это авторские изделия, которые отличаются сложностью в исполнении, индивидуальностью и неповторимостью. Именно в этом направлении мы будем развивать наш бренд.

Что делать, если вы хотите стать ювелиром

Важным этапом для любого специалиста является обучение. Обычно ювелирам требуется, по крайней мере, диплом средней школы, чтобы начать работу в этой отрасли.

Далее есть несколько путей:

Пройти обучение в ювелирной школе. Многие школы дизайна предлагают программы обучения, которые варьируются от 6 месяцев до одного года. Есть даже базовые онлайн-школы, они существуют по всему миру.

Научиться основам ювелирного дела самому. Многие успешные ювелиры называют себя самоучками. Они самостоятельно изучают ремесло, экспериментируют с изготовлением ювелирных изделий. Но для начала нужно убедиться в том, что вы знаете, как безопасно использовать инструменты для изготовления ювелирных украшений, прежде чем начинать делать свои изделия.

Поработать в ювелирной промышленности. Навыки, полученные во время обучения на рабочем месте, могут оказаться гораздо полезнее, чем в специальных школах. Принимайте любые предложения о работе от ювелирных магазинов. Многие ювелиры начинают как полировщики и получают ценный опыт работы через неформальное обучение на производственных объектах, в розничных магазинах или ремонтных мастерских.

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