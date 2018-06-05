Жители первого микрорайона Заозерного боятся, что неизвестный застройщик вырубит деревья

Жители Заозерного выступают против сноса деревьев под застройку

В Кургане жители Заозерного возмущены предстоящей стройкой в первом микрорайоне. По информации общественного движения «Наш Заозерный», ограждения во дворе дома № 1 появились полторы недели назад — тогда горожане стали всерьез беспокоиться, не срубят ли деревья под окнами.

— У нас возле дома начали стройку. Прямо на месте скверика, деревьев, пешеходных дорожек. И сколько таких мест уже по городу: навтыкают магазинов так, что из окна дома света белого не видать. Неужели пустырей мало? — возмущается подписчик группы «Позитивный Курган».

По слухам, на месте за домом может появиться продуктовый магазин, правда пока информационных досок, что за объект возводят в Заозерном, на заборе нет.

— Подобные ситуации мы видим не в первый раз. В 3 и 5 микрорайонах прямо под окнами жилых домов строили магазины в 2–4 этажа. Но здесь, скорее всего, будут вырублены деревья. Прогулочная зона, которая пользовалась популярностью у жителей района, просто будет бесследно потеряна. Мы будем просить ответственных лиц приостановить работы до разъяснения жителям и общественности целей планируемой застройки, обсуждения проекта и возможности его реализации без вырубки деревьев, — рассказывает общественник Дмитрий Хапов

В администрацию города Кургана 45.ru направил редакционный запрос с просьбой пояснить, кто и что строит в первом микрорайоне.