Преображенскую церковь в Кижах готовы реставрировать петербуржцы

Петербургское ООО «НПО „Наука — строительству“ стало единственным участником тендера на реставрацию церкви Преображения Господня в Кижах.

Начальная цена конкурса с ограниченным участием, по данным сайта госзакупок, составляет 37,6 млн рублей. Заказчик — ФГБУК „Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник „Кижи“. Договор действует до 29 ноября 2018 года.

Церковь Преображения Господня (1714 г.) — памятник деревянного зодчества, входящий в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО . Расположена в Медвежьегорском районе Карелии на острове Кижи. Цель закупки — реставрация иконостаса и потолочных конструкций перед возвращением в интерьер церкви. Предметы контракта — цокольный ярус (реставрация столярной основы и резьбы, восполнение утрат позолоты отреставрированной резьбы, золочение воссозданных фрагментов), местный и праздничный ярусы иконостаса, потолочные конструкции.

Золоченый резной иконостас Преображенской церкви датируется второй половиной XVIII века. Это пятиярусная столярная конструкция, повторяющая сложную конфигурацию стен восьмигранного сруба церкви. По периметру восьмерика под конструкцией потолка-“неба» были прикреплены доски фриза. До наших дней сохранились 6 досок. В 1980–81 гг. при подготовке к инженерному укреплению церкви, иконостас и конструкции потолка были демонтированы, позолота иконостаса законсервирована. Сейчас демонтированный иконостас хранится в фондах музея-заповедника «Кижи» в виде 65 крупных конструктивных элементов (панели, ставы, царские врата, напрестольная сень) и 210 накладных деталей (базы, колонки, капители), конструкции потолка хранятся там же в виде 26 отдельных предметов.