Глава Qatar Airways усомнился в способностях женщин

Руководитель компании Qatar Airways Акбар Аль-Бакер заявил, что только мужчина может справиться со сложностями в его работе. Кроме того, как известно, с момента его вступления на пост Аль-Бакер приложил немного усилий для того, чтобы увеличить количество занятости женщин в сфере авиации.

«Безусловно, компанию должен возглавлять мужчина, поскольку это очень тяжёлая работа», — заявил Аль-Бакер на пресс-конференции в Сиднее, что вызвало шквал недовольства среди журналистов.