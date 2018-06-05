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Глава Qatar Airways усомнился в способностях женщин
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Глава Qatar Airways усомнился в способностях женщин 

News.ru 1 час назад
Руководитель компании Qatar Airways Акбар Аль-Бакер заявил, что только мужчина может справиться со сложностями в его работе. Кроме того, как известно, с момента его вступления на пост Аль-Бакер приложил немного усилий для того, чтобы увеличить количество занятости женщин в сфере авиации.
«Безусловно, компанию должен возглавлять мужчина, поскольку это очень тяжёлая работа», — заявил Аль-Бакер на пресс-конференции в Сиднее, что вызвало шквал недовольства среди журналистов.
Аль-Бакер отметил, что в Qatar Airways 33% сотрудников составляют женщины, которые занимают должности пилотов и вице-президентов, сообщает Bloomberg. По его словам, в авиакомпании нет никакого неравенства.
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