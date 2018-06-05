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В Челябинске студенты разработали прозрачный бетон из оптоволокна
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В Челябинске студенты разработали прозрачный бетон из оптоволокна 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Студент и аспирантка Архитектурно-строительного института Челябинска разработали прозрачный бетон.
Об этом сообщает ОТР. По данным канала, прозрачный бетон достаточно крепкий, чтобы строить из него стены зданий. Его можно просветить фонариком, сделать многоцветным или создать на нем световые узоры.
Новый вид бетона разработали третьекурсник Александр Шульмин и аспирантка Галина Аверина. Они смешали цементную смесь и оптоволокно и добавили несколько ингредиентов, сделав материал более крепким и пластичным. Разработкой уже заинтересовались дизайнеры.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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