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Миллионеров в трущобах нет: зачем фотограф из Парижа снимает бедных людей на фоне роскошных индийских комплексов
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Миллионеров в трущобах нет: зачем фотограф из Парижа снимает бедных людей на фоне роскошных индийских комплексов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Индийские города сейчас активно развиваются, а власти пытаются сделать все, чтобы превратить нищую страну в «сверхдержаву». Однако жизнь бедных людей от этого никак не меняется, они все так же ютятся в трущобах и не могут позволить себе лишний кусок хлеба.
Артур Крестани, фотограф из Парижа, создал фотопроект, в котором бедные люди Индии стоят на фоне иллюстрированных плакатов с изображением красивой жизни. Жизни, которой им никогда не видать. С помощью такой визуализации Артур пытается подвергнуть сомнению нарастающие иллюзии относительно современности индийских городов.
Для съемки проекта Артур выбрал город Гургаон. Он находится в 20 километрах от Дели и из маленькой деревушки уже успел превратиться в промышленный город с населением в два миллиона человек.
Люди, которых фотографирует Артур, — это простые рабочие, строители, мигранты. Они жили в Гургаоне еще до того, как город затронула модернизация и урбанизация. По словам фотографа, он снимал именно этих людей, потому что именно их игнорируют власти. А между тем они являются важной частью города, без них он бы так стремительно не развивался.
Проект Артура «Мечты плохого города» призван показать, что современность — совсем не то, чем кажется. Нельзя просто так взять и из устоявшейся жизни, полной нищеты и страданий людей, сделать нечто новое, роскошное и богатое.
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