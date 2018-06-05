Подольская с нежностью обратилась к подрастающему сын в день рождения

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на съемках программы «Большие гонки». Через пять лет они сыграли свадьбу. Церемония венчания состоялась в одном из столичных храмов. Сейчас они воспитывают общего сына Артемия. Последнее время часто появляются слухи о том, что певица ждет второго ребенка, но они пока не подтвердились. Сегодня в семье артистов праздник — их наследнику исполнилось три года.

В этот день Наталья с нежностью обратилась к имениннику и опубликовала его фото. В кадре подросший Артемий позирует в костюме, похожем на национальный китайский наряд. «Мой сыночек, расти здоровеньким! Будь счастливым! Добивайся всего в жизни своим трудом и умом! Не забывай всегда быть веселым и улыбчивым! Мы с папой тебя очень любим! Конечно, как любые родители любят своих деток! Больше всего на свете. Ты — наше счастье и любовь», — написала певица.

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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что наследник растет настоящим красавцем. «Замечательных родителей чудесного ребенка поздравляю с трехлетием крохи», «Деловой! Наташ на твою сестру похож», «Темушка такой милый малыш!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что недавно Подольская побывала в Китае, где окончила вуз ее племянница. По всей видимости, именно от туда она привезла нарядный костюм для наследника.