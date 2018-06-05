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«Мисс Курск» стала 16-летняя Полина Металиченко
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«Мисс Курск» стала 16-летняя Полина Металиченко 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Курске 2 июня выбрали первую красавицу. За корону в финале боролись 17 девушек в возрасте от 15 до 24 лет. Среди них единогласным решением жюри выделило 16-летнюю Полину Металиченко, которая и стала обладательницей титула «Мисс Курск-2018». На данный момент девушка перешла в 11-й класс гимназии № 25, увлекается рисованием, изучает английский и французский языки. В качестве модели она впервые попробовала себя полтора года назад и с тех пор мечтает связать свою жизнь с миром моды. «Не люблю рассказывать о своих планах на будущее, но могу сказать одно — что они у меня грандиозные», — отмечает девушка. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Полина будет претендовать на титул «Мисс Россия».
В ходе конкурса курской красавице пришлось дефилировать по сцене в купальнике и вечернем наряде, участвовать в танцевальном и интеллектуальном состязаниях. «Не могу конкретно выделить, что для меня было самым сложным, — делится Полина. — Скорее всего, было тяжело морально, а так было безумно интересно участвовать в каждом этапе. У меня появились новые знакомые и новые возможности».
Помимо Полины Металиченко, жюри отметило Карину Алябьеву, которая получила титул первой вице-мисс. «Курской красавицей» признали Алену Соглаеву, а звание «Краса Курской области» досталось Татьяне Даниловой.
По материалам Media City.
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