«Никто не становится бизнесменом ради бизнеса. Без достойной цели это лишь трата времени»

«Предпринимательство — одна из самых могущественных сил добра в мире. Сам процесс создания соблазнителен, потому так легко пропасть в работе». Как построить бизнес, не потеряв семью и жизнь. Мы живем в мире идеализации предпринимателей, но лишь немногие понимают, что бизнес — это хождение от радости к страданиям, от риска к вознаграждению. Крис Майер, соучредитель и СЕО компании BodeTree рассказал Forbes , как построить успешный бизнес и остаться при этом человеком с разносторонними интересами и наличием свободного времени.

— Многие хотят быть «полупредпринимателями» и избавиться от формальностей корпоративной культуры ради свободы и независимости. Проблема заключается в том, что эти «полупредприниматели» никогда до конца не освобождаются от подстраховки в виде работы на других, и зачастую сбегают при первой же опасности.

Настоящие же предприниматели находят в себе силы справиться с проблемами и продолжают борьбу. Такая настойчивость — черта, достойная восхищения, но важно помнить, какой ценой она достигается.

Если не оказывать никакого противодействия, личность предпринимателя может настолько запутаться в бизнесе, что попросту собьется с пути. Личные отношения увянут, а радости жизни вне работы останутся лишь забытыми воспоминаниями.

Уж мне-то не знать, я сам бывал в подобном положении. В различные моменты моей жизни моя личность была настолько поглощена бизнесом, что я не понимал, где заканчивается BodeTree и начинается Крис Майерс.

К счастью, я также обнаружил, что никогда не поздно вернуться назад. Баланс достижим, если предприниматель способен самостоятельно определить проблемы, по мере их появления.

Выделяйте время для самоанализа

Настоящее предпринимательство требует выдержки, самоотверженности и практически маниакального увлечения. К сожалению, черты успешного предпринимателя — палка о двух концах.

Будучи предпринимателем, слишком просто затеряться в собственном творении. Выдержка, страсть и самоотверженность легко превращаются в одержимость. И когда это происходит, те же самые черты, что нас продвигали, начинают тянуть нас ко дну.

Ключ к спасению — совершенствование искусства самоанализа. В наше время нас атакует множество внешних стимулов, от текстовых сообщений до уведомлений, в итоге человек подключен 24/7. Постоянный поток информации у предпринимателя в десять раз больше. Мы тратим так много времени, чтобы решить дела, что зачастую пренебрегаем мыслями об идеях и чувствах.

Если научиться принимать тишину, освобождать разум и общаться с самим собой, все изменится. Глубокий, настоящий самоанализ помогает отличить увлечение от одержимости и найти недостатки в поведении. Подобный уровень самосознания является ключом к созданию личности, не теряющей связь с реальностью, отдельной от бизнеса.

Воссоединитесь с реальностью

Понимание того, что вы ушли от реальности, может ужасать. Важно сделать шаг на пути поиска жизненного баланса. Когда я борюсь с возможностью застрять в собственном бизнесе, я часто вспоминаю «Миф о пещере» Платона. Он повествует о группе людей, которые живут прикованными к стенам пещеры. Единственное, что они способны видеть, — тени на стене, отбрасываемые различными предметами, проносящимися у костра. Поскольку тени — единственное, что люди видят, они становятся их реальностью. Например, тень собаки для пещерных людей — и есть собака. Легко смеяться над простотой тех, кто принимает тень за реальность, но необходимо помнить, что мы сами попадаемся в эту ловушку изо дня в день.

Мы, бизнесмены, часто гонимся за тенью, ошибочно воспринимая ее за нечто ценное. Мы принимаем накопление денег за успех, славу и признание — за любовь, а задачу — за предназначение.

Проще говоря, если смотреть на бизнес как на источник любви, как на предназначение или средство для самореализации, то мы ничем ни лучше пещерных людей. Мы так же любуемся тенями.

Вместо этого мы должны ставить перед собой задачу выискивать правду. Слава — ничто, если ради нее приходится жертвовать любовью семьи, а деньги не удовлетворяют, если ради заработка необходимо идти против своих принципов.

Как предприниматели, мы обязаны с осторожностью избегать погони за мимолетными тенями. Нужно находить время воссоединиться с реальностью.

Помните, что все проходит

Когда мы, предприниматели, уходим в бизнес, мы упускаем из вида причину, по которой мы начали его строить. Одним важно предоставить комфортную жизнь своей семье. Для других предпринимательство является возможностью оставить след на планете.

Мало кто, если вообще такие найдутся, скажет, что стали предпринимателями во имя самого предпринимательства. Без цели, упорной работы, риска и жертв ваше занятие не увенчается успехом.

Мы обязаны помнить, что ничто не вечно. Бизнес, который мы строим, в конечном итоге исчезнет или изменится до неузнаваемости. Лишь причины, по которым мы этим занимаемся, переживут любое дело. Если мы позволим себе потеряться в своих творениях, а не в причине, стоящей за ними, мы обязательно останемся одни у разбитого корыта.

Я абсолютно уверен в том, что предпринимательство — одна из самых могущественных сил добра в этом мире. Тем не менее, мы должны понять, что процесс создания соблазнителен, и потому предпринимателям легко потеряться в своей работе.

Мой совет коллегам-предпринимателям прост: только сквозь глубокий самоанализ мы можем отделить настоящее и не потерять объективное восприятие.

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