Ксения Раппопорт: «Помогать может абсолютно каждый»

Уверенные в себе, талантливые и успешные женщины, своими делами меняющие мир к лучшему, всегда вдохновляли Etam. Бренд видит своей миссией поддерживать их деятельность и стремление к проявлению внутренней душевной красоты. Известный благотворитель Ксения Раппопорт — яркий пример такой женщины в современной России. Актриса, как известно, возглавляет благотворительный фонд, который помогает семьям, столкнувшимся с редким генетическим заболеванием. Etam и фонд «Дети-бабочки» запустили совместную благотворительную акцию в поддержку женщин, которым приходится бороться с болезнью детей и чаще всего в одиночку преодолевать непростые жизненные обстоятельства.

Public talk в Etam

Совместную акцию, которая для «Детей-бабочек» впервые стала такой масштабной, поддержали также актрисы Аглая Тарасова, Катерина Шпица, Светлана Устинова и Юлия Хлынина. 1 июня они собрались в бутике марки в ТРЦ «Галерея» для public talk, посвященного меняющейся роли женщины в современном мире, и запланированный публичный разговор постепенно перерос с теплую «домашнюю» беседу на темы благотворительности, красоты и феминизма.

Ксения Раппопорт: «Жизнь матери, узнавшей о болезни своего ребенка, меняется в одну секунду. Она наполняется его болью и его мучениями, которые женщина всеми силами пытается облегчить. Помогать может абсолютно каждый: покупая прекрасные изделия Etam, вы направляете деньги на генетические исследования и научную работу, которые смогут победить страшное заболевание».

Екатерина Шпица : «То, что мы собрались в бутике нижнего белья, для меня символично. Это красота, подразумевающая заботу о себе и способная подарить комфорт женщине, которой некогда и незачем задумываться о своем внешнем виде. В ее душе всегда будут боль и материнские страдания, но от осознания такой колоссальной поддержки за спиной (а такие женщины, как правило, одиноки), у нее будет больше поводов улыбаться и верить в доброту незнакомых людей».

Аглая Тарасова: «А я хочу вспомнить своих прабабушку, бабушку и маму, которые в своих жизненных трудностях были одиноки. В семейном кругу была некая дистанция: маме нельзя было показывать дочери, что ей тяжело или грустно. И мне кажется, что то поколения очень отличается от сегодняшнего: у нас есть возможность поделиться своими проблемами и быть услышанными. Наше женское комьюнити постепенно образовывается и развивается. Мы можем говорить друг другу: мне больно, мне тяжело — и это нас не выделяет, а объединяет. „Женщины ради женщин“ — это как раз о том, чтобы быть откровенными и надеться, что эти откровения найдут отклик».

Послушать public talk и принять участие в благотворительной акции собрались петербургские лидеры мнений. Фэшн-блогеры выступили в роли звездных консультантов. Гости выбирали белье, домашнюю одежду, купальники и аксессуары Etam. 10% от стоимости всех покупок были перечислены в фонд.

Как я могу помочь?

Принять участие в акции может каждый. Приобретая с 1 по 30 июня нижнее белье из самой популярной линейки Etam — Icone, вы перечисляете 100 рублей в пользу фонда «Дети-бабочки». Деньги идут на благотворительность буквально с любой покупки — будь то кружевной triangle, ярко-красное бандо, сексуальный бралетт на тонких лямках или сексуальный бюстгальтер с пуш-ап эффектом. Несмотря на то, что Etam уже много лет удерживает позиции главного бренда нижнего белья Франции, его изделия очень демократичны: так, любая модель Icone обойдется по ценам до 3000 рублей.

Акция продлится до 30 июня включительно и пройдет в 31 магазине бренда по всей России, а также в онлайн-магазине www.etam.ru.

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