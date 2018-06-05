Детский праздник. Сотрудники «АиФ на Оби» поздравили ребят с 1 июня

Бодрое утро

Редакция « АиФ на Оби» в минувшую пятницу организовала праздник для ребят. Весь день счастливая малышня принимала участие в различных конкурсах и эстафетах. Победители, а их было большинство участников, получали сладкие угощения, призы и подарки.

В День защиты детей погода после затяжных дождей и холодов радовала новосибирцев как никогда. Ярко светило солнце. Порывы ветра веселили детей, обдавая брызгами фонтана. Тёплый денек выманил в парки и скверы тысячи жителей мегаполиса, у которых был выходной. Многие из них пришли в уютный парк им. Кирова, чтобы порадовать в праздник своих детей и их друзей.

С самого утра по солнечным тропинкам парка бегали ребятишки. В праздничной кутерьме то и дело мелькали мячи и скакалки, а ещё воздушные шары и бантики. Родители едва успевали за шалунами.

К обеду гости услышали задорную музыку и приглашение присоединиться к весёлой эстафете, которую у фонтана устроили сотрудники «АиФ на Оби». Зажигательные композиции, яркая экипировка коллектива, шутки и смех собрали вокруг себя компанию больших и маленьких гостей парка. А еще внимание горожан привлекало огромное цветное облако, нависшее над площадкой. Это партнёры праздника — сотрудники компании СЛК «Дивногорский» — раздавали воздушные шары всем желающим.

«Обычно мы организуем праздники для жителей нашего микрорайона, поддерживаем атмосферу добрососедства и хорошего настроения внутри, — сказала менеджер по рекламе и связям с общественностью компании СЛК «Дивногорский» Ксения Лукьяненко. — Нам было очень приятно встретить наших жителей на празднике в саду им. Кирова. Они радовались подаркам с логотипом родного микрорайона. Мы же постарались поделиться позитивом и хорошим настроением с жителями левобережья. Приятно, что День защиты детей прошёл здесь в теплой и душевной атмосфере».

Для мальчишек и девчонок редакция «АиФ на Оби» подготовила много интересных викторин и конкурсов. Дети отгадывали загадки и сложные головоломки, а за правильные ответы получали сладкие угощения от компании «Снежный городок».

«Я очень люблю сладости, — призналась 8-летняя Вероника. — Я отгадала загадку и получила за правильный ответ вкусное мороженое. Оно необычного цвета — голубое с зелёным джемом. Сейчас доем и пойду в других конкурсах участвовать».

Первый день лета

Ребятишкам очень понравилась игра «Кто лишний?». В этом конкурсе они бегали под музыку вокруг стульев и должны были во время паузы быстро занять один из них. Стульев было меньше, чем участников. Выбывшие игроки поначалу огорчались, но когда им вручали сладкие подарки — хлопья и сухарики «Никитка» от компании «Квантсервер», улыбались.

В конкурсе пытались участвовать даже самые маленькие гости парка. Хотя сконцентрироваться они порой не могли и часто проигрывали, всё равно получали свои награды.

«Маленькая она у меня ещё, — улыбается сибирячка Наталья Веригина, глядя на свою 3-летнюю дочь. — Но подарок свой заработала — кукурузные шарики. Будем теперь с чаем кушать и вас вспоминать».

Тем временем на главной сцене парка уже шёл праздничный концерт. Популярные в городе танцевальные и песенные коллективы создавали хорошее настроение.

«Первый день лета — это очень радостное событие для всех жителей города, — сказала художественный руководитель парка № 1 им. Кирова Мария Данилова . — Кроме того, это важный для детей праздник. На главной сцене парка в этот день выступали разные талантливые коллективы. Например, проходили итоговые отчётные концерты вокальных и танцевальных школ города. Кроме того, горожане могли посмотреть показ мод с детско-юношеской недели моды в Новосибирске и выступление аниматоров. Завершился праздник грандиозным шоу мыльных пузырей».

Радужные фантазии

Тем временем на площадке «АиФ» для ребят уже подготовили очередные сюрпризы. Малышам предложили принять участие в конкурсе «Пластилиновое лето». Желающих усадили за столы и выдали материалы для творчества.

Малыши лепили из пластилина своих любимых животных. Готовые поделки веселили и умиляли — многие работы были очень тонкими и красивыми. Маленькие сибиряки создавали забавных кошечек и собачек, медвежат и мышат. Некоторые ребята выбрали в качестве прототипов необычных животных. Например, тюленя или мышку в серебряном плаще. Названия юные скульпторы придумывали тоже замысловатые. Например, «Сквиш жёлтая черепашка». Фото лучших работ конкурсантов будут размещены на сайте «АиФ–Новосибирск», и тогда все желающие смогут проголосовать за ту, которая понравилась.

Рядом проходил ещё один творческий поединок — сотрудники «АиФ на Оби» вместе с партнёрами мероприятия устроили увлекательный конкурс рисования на асфальте цветными мелками под названием «Мой любимый дом». Детям предлагалось изобразить дом своей мечты, а также рассказать о нём.

И малыши, и ребята постарше принялись творить. Для того, чтобы справедливо и беспристрастно оценить работы художников, организаторы решили собрать комиссию из независимых экспертов и гостей праздника. После этого ребята устроили презентацию своих творений.

«Это мармеладный дом с клубничной крышей, — объяснила членам жюри свою идею 14-летняя победительница Алёна Медведева. — Он символизирует счастливую жизнь, а также исполнение всех мечтаний».

Судьи оценили творческий подход конкурсантки по достоинству, но не смогли пройти мимо двух других работ. Первая — прекрасный замок для принцессы — покорила членов жюри сказочными мотивами. Вторая работа — избушка в лесу, в которой маленький художник не забыл подготовить комнаты для себя и своего братика, вызвала восхищение у судейской коллегии. Победители получили ценные подарки от партнёров праздника.

«Я считаю, что ребятишки отнеслись к заданию с душой и любовью, — сказала Ксения Лукьяненко. — Так умеют только дети. Поэтому нам было очень трудно определиться, кто же победит в этом конкурсе. На будущее будем знать, что в Новосибирске живёт талантливая и творческая молодёжь. В следующий раз призов приготовим больше!»

Загадки, стихи, песни

После творческих конкурсов шумной ватаге малышни предложили немного размяться. Дети участвовали в конкурсе «Повторюхи». Им нужно было повторять за ведущим танцевальные движения и не забывать о запрещённых па, которые исполнять нельзя. Ребята, которые нарушали условия игры, должны были «оплатить» штраф. Для этого они рассказывали стихи про лето, пели песни, загадывали загадки и даже плясали. Маленькая проштрафившаяся участница конкурса не вспомнила ни одного стихотворения о лете, но зато спела песенку про зиму.

Не оставили без внимания на празднике и родителей виновников торжества. Папы и мамы, которые пришли в парк вместе со своими чадами, тоже оказались очень активными. Они поддерживали своих детишек во время состязаний «кричалками» и аплодисментами и с удовольствием участвовали в конкурсах сами. Во время танцевального конкурса «Самый гибкий» на сцену вышли настоящие смельчаки.

«Для этого конкурса гибкость нужна, — размышляет вслух проходящая мимо гостья парка. — Не каждая сможет так низко наклоняться и двигаться под музыку. В следующий раз обязательно попробую поучаствовать, только потренируюсь».

Смелые мамочки с готовностью пустились в пляс и показывали самые невероятные танцевальные па. За участие в этом конкурсе они получили косметические наборы от партнёров праздника — магазина SuperMAG.

«Я думаю, что многие женщины любят средства для ухода. Например, я за косметику, наверное, на всё готова, — смеётся гостья праздника Анастасия Понфиловцева. — Тем более здорово, когда она качественная. Будем теперь вместе с дочкой пользоваться новинками».

Когда все призы и сладости нашли своих счастливчиков, праздник подошёл к концу. Довольные и сытые ребята поблагодарили организаторов и разбрелись со своими родителями по территории парка. Хорошее настроение на весь день ребятам было обеспечено — ведь впереди у них лето, солнце и длинные каникулы.